重寮國小「隍將舞」喜迎國際學伴　毛筆揮毫交流文化

▲ 重寮國小以寫毛筆字等方式與國際學伴互動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

教育部國教署為了提高偏鄉學子學習外語及外國文化的動機，並讓外籍學生了解台灣的在地文化，推動「國際學伴」計畫，媒合外籍大學生，搭配本地大學生，透過每學期八到十二次的視訊課程，運用英語分享各國文化，進行文化交流。嘉義縣鹿草鄉重寮國小也表演全國獨一無二的「隍將舞」歡迎來自美國、日本、貝里斯、印尼和台灣的國際學伴，另外規劃「書法揮毫」、「稻殼砂畫」、「隍將舞基本功」等活動。

位於鹿草城隍廟旁的重寮國小，擷取城隍信仰中八家將的元素，結合武術、音樂、舞蹈，創立「隍將舞」，重寮國小的小小家將精彩的表演，讓來自不同國家的大學伴大開眼界。分站活動時，大學伴們在書法老師的指導和小學伴的協助下，一筆一筆寫「春」、「福」、「滿」、「五福臨門」等春聯，直呼不容易啊！盛產稻米的鹿草鄉，稻穗脫殼後的粗糠，染成彩色可以像砂畫一般作畫，大小學伴一同完成「飛奔小鹿」、「稻草人」，每一幅都好美；舞文弄墨後，重寮小家將們示範旗舞、家將的基本功，大學伴們也學得有模有樣，最後的躲避球活動，把大小學伴的情緒帶到最高點，在歡笑聲中為活動畫下句點。

▲ 重寮國小隍將舞迎賓 。（圖／記者翁伊森翻）

校長林杏芳表示，「國際學伴計畫在今年10月正式上線，重寮的孩子對不同國家的食物、節慶文化有更多認識，為了跟外籍學伴對話，激發孩子學習英語的動機，更認真上英語課，為了今天的相見歡活動，學校自治幹部討論分站活動的內容並且自己動手完成場地布置。」