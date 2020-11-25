兒童近視控制成家長課題　新科技「聰明鏡片」提供新選擇

▲眼科醫學會21日登場，如何控制孩童的近視度數，成為家長們的一大課題，除了點散瞳劑、配戴角膜塑型片等治療外，醫師也說明新科技選擇，就是擁有周邊離焦設計的「MiYOSMART新樂學近視控制鏡片」。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者陳珊珊／採訪報導

眼科醫學會年會在11月21日登場，根據統計顯示，全球已有約26億名近視患者，其中兒童視力更成為國內公衛政策的關注重點。

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▲眼科醫學會年會在11月21日登場。（圖／記者吳杰澄攝）

內湖國泰院長林思源表示，「我想近視是國病，我們要盡量避免高度近視帶來的併發症，那近視在學童裡面，最主要還是在生長過程中，就是受教育的過程中，會隨著年紀變換，假如沒有好好防治的話，近視度數很有可能會越來越深，造成之後的一些併發症」。

▲內湖國泰院長林思源。（圖／記者吳杰澄攝）

高雄長庚醫院眼科近視防治中心主任吳佩昌表示，「我們一定要注意小朋友的度數控制，盡量在一年內不要超過50度以上，如果想要控制近視度數，很重要的就是要跟醫生討論，選擇最適合小朋友的方式，才能夠好好控制度數。建議不要放任近視度數發展，因為放任其發展，後面變成高度近視，就有非常多的併發症」。

▲高雄長庚醫院眼科近視防治中心主任吳佩昌。（圖／記者吳杰澄攝）

如何控制小朋友的近視度數增長，成了不少家長課題，不過在多種治療方式中，民眾可以怎麼選擇呢？民眾郭小姐分享，「我家小朋友的視力狀況比較不好，眼科醫生說可以先點散瞳劑，但其實我一直都有在考慮角膜塑型片，看看是否可以幫助小朋友控制近視度數，不過我猶豫很久，因為角膜塑型片需要放進小朋友的眼睛，而且聽說異物感很重，需要清洗乾淨，家長在照顧上會變得比較辛苦」。

▲▼想要有效控制近視度數，需先經過專業醫師評估，家長再選擇最適合的療程，有些家長會選擇以「MiYOSMART新樂學近視控制鏡片」來協助控制孩子的近視度數。（上圖／HOYA提供，下圖／記者吳杰澄攝）

中華民國基層醫師協會理事長潘志勤表示，「角膜塑型片就是一個隱形眼鏡，隱形眼鏡會有感染的風險，所以現在慢慢地有非隱形眼鏡的周邊離焦設計出現。戴上這種眼鏡鏡片，除了幫助矯正視力之外，也因為有周邊離焦的設計，可以降低眼球的成長壓力」。

▲中華民國基層醫師協會理事長潘志勤。（圖／記者吳杰澄攝）

中華民國基層醫師協會理事長潘志勤補充說明，「戴眼鏡跟近視度數增加沒有絕對關聯，過去我們會認為近視了所以戴眼鏡，然後因為戴眼鏡，造成近視繼續加深，其實這是因為我們沒有配套治療，兩者之間原則上是不相關的，家長們一定要破除這個迷思」。

醫師也呼籲，若孩子遇上近視問題，一定要尋求專業醫師評估，找出最適合的治療方式，才能有效控制近視。

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