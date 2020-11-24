俄國Sputnik V疫苗宣稱「95%有效」　兩劑售價低於600元

▲俄羅斯研製的Sputnik V疫苗。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

俄羅斯主權基金與開發者宣布，該國自行研製的首支新冠疫苗「Sputnik V」，在國際市場上每人接種定價將低於20美元（約新台幣600元），莫斯科的目標是2021年能在海外生產超過10億劑疫苗。

Sputnik V疫苗是以蘇聯時代的首顆人造衛星「Sputnik」命名。根據路透社報導，Sputnik V疫苗必須分2次注射，而每一劑的海外售價將在10美元以內，俄羅斯公民則可以免費接種。

目前這款疫苗仍在進行第三期臨床試驗，尚未針對民眾進行大規模施打。不過，俄羅斯主權財富基金負責人德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）宣稱，Sputnik V疫苗在試驗中的有效性超過90％，並且是目前相同水準疫苗中價格最低的，企圖在眾多候選疫苗中搶佔全球市場份額。

德米特里耶夫表示，新試驗數據顯示，Sputnik V疫苗在接種後第28天效果達91.4％，接種後第42天預防效果超過95％。

俄羅斯計畫今年先生產約200萬劑Sputnik V疫苗。德米特里耶夫表示，莫斯科與其海外合作伙伴預計2021年開始生產超過10億劑疫苗，足夠讓5億人接種。他說，已經有50個國家向莫斯科提出超過12億劑疫苗的需求。

德米特里耶夫還表示，Sputnik V疫苗能夠儲存在普通冰箱之中，且相較其他疫苗更容易保存和運輸，相信這樣的特性對非洲與亞洲國家而言將頗有吸引力。

克里姆林宮24日表示，由於臨床試驗尚未結束，俄國總統普丁（Vladimir Putin）本人目前仍未接種Sputnik V疫苗。不過，普丁先前曾透露，其女兒已經以志願者的身份接種這款疫苗，且事後並沒有產生嚴重後遺症。

除了俄製Sputnik V疫苗，西方國家目前已經擁有至少3款新冠疫苗，包括牛津大學與伙伴阿斯特捷利康製藥合作疫苗、輝瑞大藥廠與BioNTech開發的疫苗，以及美國莫德納生物科技公司生產的疫苗。

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