獨生女韓國攻讀神學博士遭酒駕撞死　嘉醫主任夫妻悲痛求連署修法

▲嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉女兒(圖左)在韓國遭酒駕駕駛撞死。（圖／曾慶暉提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛福部嘉義醫院麻科主任曾慶暉在韓國首爾就讀博士班的女兒，本月6日在返回當地住家途中，不幸遭酒駕肇事駕駛高速撞死，悲痛不已的夫妻倆，寫信陳情當地民意及行政機關，只為喚起當地政府重視酒駕肇責並提升相關刑責，也希望為異鄉逝去的女兒要回點公道，但由於要讓韓國總統府（當地稱青瓦台）正視，需要達連署提案人數20萬以上，因此夫妻倆發動連署後，嘉義醫院內部同仁也陸續加入連署行列。

▲嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉一家三口。（圖／曾慶暉提供）

曾慶暉的請求：這是切身之痛，從來沒想過會發生在我們身上，我的女兒在首爾綠燈時走斑馬線回家的路上，被酒駕高速闖紅燈撞死了。



我們痛定思痛，希望不要有下一位受害者，所以我們要向青瓦台請願，修法提高嚴懲酒駕的法律，這個提案需要20萬人以上的連署，才能被公開此信，請你們幫助我們，按照下列方式完成連署，請也轉給你認識的朋友一起幫助我們，感激不盡！讓我們的女兒不會白白犧牲。

▲嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉女兒正值青春年華。（圖／曾慶暉提供）

嘉義醫院院方表示，曾姓主任夫妻倆率先發動連署後，同仁為表對酒駕致死的譴責，也陸續由內部發起連署行列，希望透過修訂法律共同譴責酒後駕車的嚴重性。

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▲嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉與女兒手牽手。（圖／曾慶暉提供）