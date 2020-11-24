暖客買啤酒給「8.5萬小費」　酒吧防疫關門…相約解封後再見！

▲美國一家酒吧受疫情影響而關閉，卻在營業最後一天發生了一個溫暖的故事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

由於疫情猖獗，美國俄亥俄州克里夫蘭一家酒吧選擇暫停營業。豈料，在他們營業的最後一天，一位顧客到店裡買了一瓶啤酒後，留下3000美元（約新台幣8萬5000元）的巨額小費，讓店家驚訝不已。

據美聯社報導，在酒吧停業的前一天，突然有一名男子走進店裡，點了一瓶啤酒。男子結帳時，老闆林（Brendan Ring）遞給他一張7.02美元的發票，男子在結帳後，祝老闆好運，並讓他與其他4名員工共同分享小費。

▲男子只在酒吧買了價值7美元的啤酒，卻附上3000美元的小費，希望能助酒吧度過難關。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

這名男子走出酒吧後，老闆才看見發票上的小費金額竟高達3000美元。林趕緊追出店外，要將小費退給男子，但這名暖心的顧客卻聲稱，他不是寫錯金額，而是希望這筆錢可以幫助酒吧度過難關。兩人約定在酒吧重新開張時再相見。

So just before we closed today at Nighttown a customer walked in and ordered a beer and asked for the check and handed... Posted by Brendan Ring on Sunday, November 22, 2020

林在臉書上分享了這個故事後，許多人也都深感暖心。他表示，自己不會公佈這位顧客的名字，因為他相信，這名男子不希望他這麼做。他還寫道，他和他的店員「對男子令人難以置信的友好、隆重的舉動表示由衷的感激」。

約翰霍普金斯大學統計數據顯示，美國目前的確診病例高達1242萬871宗，死亡人數共25萬7701人。

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