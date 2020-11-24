開堆高機墜橋「下半身+右臂」遭壓碎　他奇蹟存活…求婚女友成功！

▲紹爾斯遭堆高機重壓下半身截肢。（圖／翻攝自YouTube／Sabia and Loren）



記者張方瑀／編譯

美國一名19歲的少年去年在駕駛一輛堆高機時，不慎摔落15公尺高的橋下，他整個身體都被壓住，甚至親眼看到自己的下半身跟右手臂被壓爛。起初連醫生都認為他無法撐過如此嚴重的傷勢，結果少年竟在完全切除下半身的截肢手術後，短短4個月就出院，奇蹟似地存活下來。

根據《每日郵報》報導，住在蒙大拿州的紹爾斯（Loren Schauers）去年9月在一座橋上駕駛堆高機時，因為許多車輛違規闖紅燈，讓原本就很窄的單行道空間更小，就在紹爾斯準備轉彎時，橋面居然開始崩塌，他也連人帶車地摔下50英尺（約15公尺）高的橋下。

紹爾斯試圖跳出，但雙腳卻被安全帶卡住，最後整輛堆高機直接重壓在他身上。紹爾斯回憶起當時的狀況說，「落地前我在車內翻滾，感受到我的肋骨斷了，我一直都很清醒，我被甩落地後，就看到整輛堆高機壓我身上，往右邊看發現我的手臂分離躺在旁邊地上，整個臀部也被壓碎。」

救護直升機趕到後，立刻將紹爾斯送往醫院，但因為傷勢太重，必須進行半身截肢，紹爾斯表示，「切除一半身體並不是一個困難的選擇，這基本上就是生存或死亡的區別。」在治療過程中，醫生也不抱高度期待，紹爾斯的家人和女友至少跟他道別了6次，但最終紹爾斯還是奇蹟似地存活下來，甚至在4個月內就康復出院。

紹爾斯積極地進行復健，也大方在社群軟體上公開自己的生活，希望不要變成家人的負擔，也希望能透過網路鼓勵更多人。更令人感到高興的是，他已成功向陪他走過意外的女友求婚成功，兩人準備在明年7月結婚。

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