吃個漢堡要排14小時！In-N-Out新開幕...無止盡車龍擠爆分店

▲直到深夜仍有長長車龍在In-N-Out店外排隊。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國知名連鎖漢堡店In-N-Out日前首度進軍科羅拉多州，分別在科羅拉多泉（Colorado Springs）與奧羅拉（Aurora）各開了一間分店。兩店開幕後瞬間引爆風潮，許多當地民眾特地驅車前往排隊，只為了大啖美食。然而卻有網友表示，奧羅拉分店的人潮多到至少要排上14個小時才能買到漢堡，現場更有消費者在排隊時爆發肢體衝突，雙方拳打腳踢，甚至還有人的褲子被拉下來。

根據《紐約郵報》報導，來自加州的知名漢堡連鎖店In-N-Out近日在科羅拉多州展店，分別在科羅拉多泉與奧羅拉開了2間分店，而開幕消息傳出後，也瞬間吸引巨大人潮前往朝聖。有顧客表示，前往排隊買漢堡的車潮實在是太驚人，估計至少要排隊14個小時才能在奧羅拉分店買到漢堡。從空拍照更可以看出有無止盡的車龍圍繞在In-N-Out外。

It's gonna be double-double traffic this week on E. Alameda at Sable & Abilene as many descend upon us for their first Colorado bite of In-n-Out burgers! Check out the not-so-secret menu for those rookies out there. Plz avoid this area to avoid traffic delays in the coming days. pic.twitter.com/hZbWxVXsnJ — Aurora Police Dept(@AuroraPD) November 19, 2020

▲由於現場交通太過混亂，奧羅拉警方在推特上呼籲民眾，不要再前往In-N-Out。



漫長的排隊時間也讓現場民眾逐漸失去耐心，有一名民眾就正好拍到，一群男子疑似是因為排隊發生爭執，雙方突然衝下車並大打出手。只見其中一名男子被打倒在地，甚至有人的褲子都掉了，只剩一條內褲。所幸一名疑似是In-N-Out工作人員的男子隨即上前制止。