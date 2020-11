吃個漢堡要排14小時！In-N-Out新開幕...無止盡車龍擠爆分店

▲直到深夜仍有長長車龍在In-N-Out店外排隊。(圖/路透)



記者王佩翊/編譯

美國知名連鎖漢堡店In-N-Out日前首度進軍科羅拉多州,分別在科羅拉多泉(Colorado Springs)與奧羅拉(Aurora)各開了一間分店。兩店開幕後瞬間引爆風潮,許多當地民眾特地驅車前往排隊,只為了大啖美食。然而卻有網友表示,奧羅拉分店的人潮多到至少要排上14個小時才能買到漢堡,現場更有消費者在排隊時爆發肢體衝突,雙方拳打腳踢,甚至還有人的褲子被拉下來。

根據《紐約郵報》報導,來自加州的知名漢堡連鎖店In-N-Out近日在科羅拉多州展店,分別在科羅拉多泉與奧羅拉開了2間分店,而開幕消息傳出後,也瞬間吸引巨大人潮前往朝聖。有顧客表示,前往排隊買漢堡的車潮實在是太驚人,估計至少要排隊14個小時才能在奧羅拉分店買到漢堡。從空拍照更可以看出有無止盡的車龍圍繞在In-N-Out外。

It's gonna be double-double traffic this week on E. Alameda at Sable & Abilene as many descend upon us for their first Colorado bite of In-n-Out burgers! Check out the not-so-secret menu for those rookies out there. Plz avoid this area to avoid traffic delays in the coming days. pic.twitter.com/hZbWxVXsnJ