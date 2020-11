20歲男腹痛嘔吐衝醫院！　一照超音波「管狀物胃中狂舞」噁爆

▲腹痛示意圖。(圖/記者李佳蓉攝)

記者黃心瑀/綜合報導

印度新德里一名20歲青年先前出現腹痛、嘔吐跟腹瀉的狀況,緊急就醫之後被發現,他的胃中有「呈蜷曲運動的管狀結構」,進一步檢查之後更於糞便中找出某種蟲的卵,隨後被斷定在他胃中的東西應該就是一種常見的腸道寄生蟲–

蛔蟲(Ascaris lumbricoides)。

這起印度病例被發布在《新英格蘭醫學雜誌(New England Journal of Medicine)》,20歲男子因為腹痛等症狀被送醫,由於他的白血球細胞指數較高,醫療團隊對其腹部進行超音波檢查,以消除任何潛在的感染風險。

男子沒有被發現有任何感染,但醫療團隊卻在胃部超音波中,發現「呈蜷曲運動的管狀結構」,從釋出的動圖中可以看到,有2條粗長條狀、彎曲的東西,不斷的在超音波顯影中扭動;隨後男子的糞便裡更被找出蛔蟲的卵,斷定在胃中活動的生物應該就是常見的腸道寄生蟲。

報導中指出,男子的狀況在服用抗寄生蟲藥物之後出現好轉,2周後寄生蟲透過糞便被排出。迴蟲是很常見的一種寄生蟲,身長最長可至14英寸(35.56公分),這類型的寄生蟲常見於熱帶或亞熱帶國家,容易在受物染的土壤中生活。

