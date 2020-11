11月大嫩嬰遭狠心扔下河慘死！瘋父辯無罪　「獲輕判」原因曝

▲英國一名狠心父親將自己只有11個月大的兒子扔進河裡淹死。(圖/取自免費圖庫Pexels)

記者葉睿涵/綜合報導

英國曼徹斯特一名11個月大的男嬰紮卡裡(Zakari)被23歲的父親本奈特-埃科(Zak Bennett-Eko)扔進河裡後死亡。法院23日開庭審理此案,但由於被告事發時患有偏執型精神分裂症,因此他的罪行極有可能被減輕。法官表示,他將在聽取專家關於被告精神健康的證據後,再做出裁定。

綜合BBC和《每日郵報》報導,去年9月11日,本奈特-埃科突然將兒子扔進厄韋爾河(River Irwell)。儘管這名父親的行為很快就被附近的民眾所注意,並迅速地通知警消單位,然而由於河流湍急,救護人員花了1小時才將男嬰拯救上岸,可惜為時已晚,他的心臟已經永遠停止,隨後在醫院被宣佈死亡。

本奈特-埃科在庭上否認謀殺罪名,還辯稱,他在事發時患有偏執型精神分裂症。檢察官霍爾(Rob Halls)表示,由於被告患有精神疾病,因此檢方接受他的無罪抗辯,但這並不意味著被告並未犯下「過失殺人罪」,他只是因為精神狀況不佳,所以責任才被減輕。

