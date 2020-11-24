11月大嫩嬰遭狠心扔下河慘死！瘋父辯無罪　「獲輕判」原因曝

▲英國一名狠心父親將自己只有11個月大的兒子扔進河裡淹死。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

英國曼徹斯特一名11個月大的男嬰紮卡裡（Zakari）被23歲的父親本奈特-埃科（Zak Bennett-Eko）扔進河裡後死亡。法院23日開庭審理此案，但由於被告事發時患有偏執型精神分裂症，因此他的罪行極有可能被減輕。法官表示，他將在聽取專家關於被告精神健康的證據後，再做出裁定。

綜合BBC和《每日郵報》報導，去年9月11日，本奈特-埃科突然將兒子扔進厄韋爾河（River Irwell）。儘管這名父親的行為很快就被附近的民眾所注意，並迅速地通知警消單位，然而由於河流湍急，救護人員花了1小時才將男嬰拯救上岸，可惜為時已晚，他的心臟已經永遠停止，隨後在醫院被宣佈死亡。

本奈特-埃科在庭上否認謀殺罪名，還辯稱，他在事發時患有偏執型精神分裂症。檢察官霍爾（Rob Halls）表示，由於被告患有精神疾病，因此檢方接受他的無罪抗辯，但這並不意味著被告並未犯下「過失殺人罪」，他只是因為精神狀況不佳，所以責任才被減輕。

Dad pleads not guilty to murdering his 11-month-old baby son Zakari Bennett-Eko found in River Irwell https://t.co/OpsBDYYEcK — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) November 23, 2020



法官弗雷澤（Justice Fraser）表示，他與陪審團將在聽取專家關於被告精神健康的證據後，才做出判決，「我必須確定，被告是因為身受精神疾病痛苦所擾，不知道自己在做什麼，還是不知道自己的行為是錯誤的，才會犯下罪行。」

紮卡裡的母親布拉德（Emma Blood）在悼念儀式上難過表示，她的生活隨著兒子的逝去而永遠改變，「他是一個快樂的嬰兒，有著迷人的笑容，滿頭卷髮。每個人見到他都會立刻愛上他，我很難理解到底發生了什麼」 。

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