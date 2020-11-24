上任引發台灣焦慮！　《紐時》：拜登面臨「挺台抗中」跨黨派壓力

▲美國總統當選人拜登（Joe Biden）面臨支持台灣、對抗中國的壓力。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

《紐約時報》報導，隨著人們日益擔憂中國在國際舞台上咄咄逼人的行為，拜登也將面臨加強對台關係、對抗中國的跨黨派壓力。他一再否認將會屈服於北京，被認為將採取較溫和的方式，延續川普對台政策，但其上任仍在台灣引發焦慮，尤其對於執政的民進黨而言，更是如此。

川普任期尾聲與台灣建立更緊密的關係，藉此削弱、對抗北京，其大膽作為與批評在台灣吸引大批忠實支持者，具體行動包括大幅增加對台軍售、舉辦經濟會談加強合作關係、接連派出高官訪問等等。

川普政府的官員似乎也想要測試中國對於台灣議題的底線。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）最近受訪時，直言「台灣不是中國的一部分」，國安顧問歐布萊恩（Robert O' Brien）23日在馬尼拉表示，美國將持續支持台灣。上述種種行為都引發北京的不滿與反彈。

綜觀拜登對台立場，他1979年擔任參議員時支持《台灣關係法》，但也曾投書指出「美國沒義務協防台灣」，並協助中國加入世界貿易組織（WTO）等國際組織，促使北京擴大經濟實力與全球影響力。拜登本次競選期間鮮少提及對台議題，但曾說美國應該「對中國強硬」，並形容習近平是「暴徒」，他將任命的國務卿布林肯（Antony Blinken）也已與台灣駐美代表蕭美琴通話。

▲《紐約時報》指出，拜登的上任在台灣引發焦慮。圖為蔡英文出席「2020台灣全球健康論壇」。（圖／總統府提供）



儘管如此，拜登在台灣仍被視為「相對不願冒風險」的政治人物。他先前擔任歐巴馬副手，而歐巴馬也被批評未能全力挺身對抗北京。

拜登過渡政府團隊的一名官員發布聲明，強調拜登認同美國必須跨黨派、有原則地大力支持台灣，「他將持續支持以下理念，也就是必須透過符合台灣人民最大利益與希望的和平方式，解決兩岸爭議」。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）亞洲事務高級顧問葛來儀（Bonnie Glaser）說，「如果中國繼續對台施加軍事與經濟壓力，拜登將必須採取行動，證明他不會對於中國欺壓台灣一事袖手旁觀」。但她也指出，拜登不會刻意讓台灣成為衝突點，手段將比川普「少一些對抗性」。

許多台灣人認為，唯有獲得拜登大力支持，台灣才能維持國際合法地位。立委蔡易餘（Tsai Yi-yu）認為，「維持川普的對台政策，對於台灣將會是最好的」。民進黨的游盈隆（You Ying-long）也坦言，「我們不能獨自對抗中國」。

▲拜登與中國的關係成為外界矚目焦點。圖為拜登與習近平2012年一同出席中美省州長會面。（圖／達志／美聯社）



台灣反對黨國民黨等政治人物則相信，拜登更加克制的作法，能夠協助緩解緊張局勢，防止美中發生軍事衝突。國民黨立委鄭麗文（Cheng Li-wun）說，「他既不是一名魯莽政客，也不是一個想在短時間內取得非凡成就的人」。

值得注意的是，雖然拜登呼籲加強合作，中國領導階層對於他的執政仍抱持謹慎態度。中國分析人士指出，北京官員擔心，拜登將與台灣建立更緊密的關係、團結盟友，阻撓他們在全球範圍的行動。

上海復旦大學學者信強（Xin Qiang，音譯）長期研究美中台關係。他認為，拜登任內的對台政策不會產生顛覆性改變，「在策略與戰術上，中國大陸對於拜登與川普都有擔憂與顧慮。我擔心，大陸有一天將被迫因為台灣問題採取行動，導致中美之間的危機甚至軍事衝突」。

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