公主婚後變公務員！日皇室人丁單薄...政府擬設「皇女」新制

▲日本佳子公主。（圖／路透）



文／中央社記者楊明珠東京24日專電

日本皇室人數漸漸減少，日本政府為了確保從事皇室活動的人手，考慮新設「皇女」制度，皇族女子結婚後贈予「皇女」尊稱，委託她們協助執行公務。

「讀賣新聞」報導，有多政府官員透露，鑑於日本皇族人數減少，為了讓皇族減輕公務負擔，政府考慮在皇族女子結婚後給予「皇女」的尊稱，讓她們可持續協助皇室的活動。

日本政府快則今年內會向眾議院議長大島理森報告創設皇女的方案。皇女制度不同於女性皇族結婚後保持皇族身分留在皇室的「女性宮家」制度。

▲日本皇室成員出席新年朝賀。（圖／路透社）



日本現行的皇室典範規定，皇族女子結婚後須脫離皇籍。目前女性皇族有13人，其中6名未婚，包括日皇德仁與皇后雅子的女兒愛子在內，年紀都在30歲以下，如果這些皇族女子陸續結婚，將來分擔公務的人手將減少。

日本政府正在研議的新制是維持皇室典範所規定的皇族女子結婚後脫離皇籍，但制訂特例法，這些結婚後的皇族女子也能基於公家的立場參與皇室活動，屬於特別職務的國家公務員，政府將給予津貼。

2017年成立的有關當時日皇明仁退位的特例法附帶決議記載，要求政府研議創設女性宮家制度。

如果創設皇族女子結婚後也保有皇族身分的女性宮家制度，則皇族女子與丈夫所生的孩子不是可繼承皇位的「男系男子」，而是「女系男子」，這遭到以保守派國會議員為主的人士反對，因此日本政府暫時不考慮創設女性宮家制度。

2012年民主黨執政時期，野田佳彥內閣公布有關皇室制度論點的彙整，包括有必要創設女性宮家等。此外，也記載即使皇族女子結婚脫離皇族身分，能以國家公務員的身分支援皇室活動。

►聽Podcast掌握美選及國際局勢