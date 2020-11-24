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白宮新任國安顧問：台灣能在「模糊空間」成長　美中可以合作共存

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▲▼白宮新任國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮新任國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓23日專電

下任白宮國家安全顧問蘇利文曾說，由於美國和中國採取靈活且細緻的作法，讓台灣得以在模糊空間中繁榮與民主化，但擔憂北京未來可能採取不對稱舉動，應更加關注台灣議題。

美國總統當選人拜登（Joe Biden）今天公布未來4年的國安團隊，58歲的布林肯（Antony J. Blinken）將出任國務卿，蘇利文（Jake Sullivan）將擔任白宮國安顧問。

將在28日滿44歲的蘇利文在希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）2009至2013年擔任國務卿時就是希拉蕊倚重的幕僚，在她2008年首次爭取民主黨總統候選人提名時，也是希拉蕊的首席外交政策顧問。之後進入白宮，接替布林肯出任當時副總統拜登的國安顧問，是拜登的核心外交幕僚之一。

對於台灣，蘇利文在今年5月11日與華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）研究員米德（Walter Russell Mead）視訊對談時曾表示，台灣議題並未獲得關心區域情勢的美國觀察家應有的關注。中國正在香港進行公開且侵略性的鎮壓，他認為今年、2021年或2022年某個不對稱舉動（some asymmetric move）的可能性是真實的，因此需要更加關注台灣。

蘇利文說，在美中不影響關係的情況下，台灣發展成令人驚艷的成功案例，美方也支持充滿活力的民主台灣。但台灣未來幾年將面臨一定的壓力，所有人都應更加關注。

蘇利文與前國務院亞太助理國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）2019年9/10月刊登於「外交事務」雙月刊（Foreign Affairs）名為「沒有災難的競爭」（Competition Without Catastrophe）文章提到台灣，表示由於涉及複雜的歷史因素，一個不片面改變現狀的默契也許是所能希望的最好狀態。

文章表示，美軍和中國人民解放軍可以在印度太平洋地區共存，但台灣和南海是最大的挑戰。一次軍事挑釁或誤解可能引發一場大火，造成破壞性的後果，華府和北京的領袖都需要思考這種風險。

文章表示，台灣不僅是潛在的引爆點，也是美中關係史上的成功。由於美中雙方採取靈活且細緻的作法，讓台灣得以在模糊空間中成長、繁榮與民主化。

至於中國，蘇利文5月接受路透社訪問時表示，拜登不會採取美國總統川普那種「美國獨行」（America alone）的作法對付中國，而是會與志同道合的國家合作施壓北京，強化技術移轉限制，並把人權議題拉到最高層級。

他主張，美中可以既競爭又共存，中國雖然成為比蘇聯更強大的競爭對手，但也是美國不可或缺的夥伴，美中若無法合作，許多全球性議題將無法解決。他說拜登強烈認為，在與中國的競爭中，如果美國能跑得更快就能更具效率，「要跑得更快就要自我投資」。

蘇利文也說，美國應當提高在亞太各領域的參與，包括軍事、經濟與外交，加強美國在亞太區域各領域的地位，這將能使美國處於與中國打交道的更好位置。

前總統歐巴馬（Barack Obama）時期的國土安全部副部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）將出任國土安全部長、美國中央情報局（CIA）前副局長海恩斯（Avril Haines）將擔任國家情報總監、聯合國大使由非裔女性湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）出任。另外，前國務卿凱瑞（John Kerry）將擔任總統氣候變遷特使。

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