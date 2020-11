白宮新任國安顧問：台灣能在「模糊空間」成長　美中可以合作共存

▲白宮新任國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社記者江今葉華盛頓23日專電

下任白宮國家安全顧問蘇利文曾說,由於美國和中國採取靈活且細緻的作法,讓台灣得以在模糊空間中繁榮與民主化,但擔憂北京未來可能採取不對稱舉動,應更加關注台灣議題。

美國總統當選人拜登(Joe Biden)今天公布未來4年的國安團隊,58歲的布林肯(Antony J. Blinken)將出任國務卿,蘇利文(Jake Sullivan)將擔任白宮國安顧問。

將在28日滿44歲的蘇利文在希拉蕊.柯林頓(Hillary Clinton)2009至2013年擔任國務卿時就是希拉蕊倚重的幕僚,在她2008年首次爭取民主黨總統候選人提名時,也是希拉蕊的首席外交政策顧問。之後進入白宮,接替布林肯出任當時副總統拜登的國安顧問,是拜登的核心外交幕僚之一。

對於台灣,蘇利文在今年5月11日與華府智庫「哈德遜研究所」(Hudson Institute)研究員米德(Walter Russell Mead)視訊對談時曾表示,台灣議題並未獲得關心區域情勢的美國觀察家應有的關注。中國正在香港進行公開且侵略性的鎮壓,他認為今年、2021年或2022年某個不對稱舉動(some asymmetric move)的可能性是真實的,因此需要更加關注台灣。

蘇利文說,在美中不影響關係的情況下,台灣發展成令人驚艷的成功案例,美方也支持充滿活力的民主台灣。但台灣未來幾年將面臨一定的壓力,所有人都應更加關注。

蘇利文與前國務院亞太助理國務卿坎貝爾(Kurt Campbell)2019年9/10月刊登於「外交事務」雙月刊(Foreign Affairs)名為「沒有災難的競爭」(Competition Without Catastrophe)文章提到台灣,表示由於涉及複雜的歷史因素,一個不片面改變現狀的默契也許是所能希望的最好狀態。

