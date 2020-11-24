川普「卸任後動向」曝光！　美特勤局準備派員駐守佛州

▲美國總統川普目前仍不承認敗選，但有消息指出，他的卸任後生活可能已經展開規畫。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國總統川普連任失利，雖然至今仍不認輸，但消息指出，其卸任後的生活規畫可能已經展開。根據知情人士，特勤局（USSS）職員被詢問，是否有興趣調派至佛州西棕櫚灘（West Palm Beach），全天候保護川普。

知情人士向ABC News透露上述消息並提到，特勤局駐邁阿密外勤辦公室也尋求在川普的俱樂部、「冬季白宮」海湖莊園（Mar-a-Largo）派駐更多人力與資源。但是，由於總統目前尚不承認敗選，上述舉動被認為是「非官方」的。

知情人士還說，川普明年1月20日卸任後將帶著妻子梅蘭妮亞定居海湖莊園，2人的居住區域也正在進行翻新整修工程，但目前仍不清楚，此事將如何改變海湖莊園原本「季節性開放」的情況。

▲海湖莊園有著「冬季白宮」的名聲，1985年被川普購入。（圖／路透社）



此外，雖然川普將被要求每年至少住在佛州6個月，維持定居狀態，但也可能在紐約、紐澤西的川普高爾夫俱樂部待上一段時間，卸任計畫依然充滿不確定性。

川普出生於紐約市皇后區，並且長期定居於此，直至去年才遷居佛州。一名警方消息人士透露，紐約市警察局（NYPD）明年1月21日起將減少與特勤局的合作，縮減曼哈頓川普大廈（Trump Tower）周邊執法行動，因為這裡不再是川普的主要居住地點。

特勤局發言人表示，「考慮到安全因素，特勤局不會具體或籠統地討論，執行保護任務時使用的手段、方法或資源」。川普集團發言人拒絕回應。

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