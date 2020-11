落敗川普人氣不減！66%川粉高喊「再戰2024」　近80%不認拜登勝選

▲儘管川普在美選中落馬,但他的支持者仍對他忠心耿耿,希望他2024年再出山參選。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

戰略制定公司Seven Letter在美選後進行了一份新民調發現,川普和副總統彭斯在共和黨2024年的總統候選人提名中呼聲很高,有66%支持共和黨的選民希望川普在4年後再次參選,而79%的投票給川普的人表示,他們認為由於舞弊,選舉被「偷走」了。

Our Seven Letter Insight survey found 79% of Trump voters said that they believe the election was “stolen” through “illegal voting and fraud” despite no evidence of such activity. https://t.co/XZPyuaUHZs pic.twitter.com/ZHcMD1gLtB