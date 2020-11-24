王毅訪日與菅義偉會談　NHK：試圖瓦解「包圍中國網」





▲中國外交部長王毅。（圖／路透）



文／中央社記者楊明珠東京24日專電

中國外交部長王毅今天訪問日本，將與外相茂木敏充會談，明天可能與首相菅義偉舉行會談。日本媒體分析，王毅此行目的是想瓦解「包圍中國網」。

日本放送協會（NHK）報導，王毅今天起到日本訪問兩天，今天下午與茂木敏充會談，預料明天將與菅義偉會談。

王毅是菅義偉9月16日就任首相以來，第一位訪問日本的中國政要。透過與王毅的會談，日方將針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫對策、重啟商務人士往來、美國總統大選後的國際局勢等議題交換意見。此外，為了建立中日兩國的穩定關係，雙方將確認領袖互訪等高層交流的重要性。

NHK報導，對於中國公務船頻頻出現釣魚台海域入侵日本「領海」、中國在東海與南海的行動趨於活絡以及受到中國施壓的香港局勢等，日本政府將表達關切，期待中國能有正面因應措施。

▲王毅和日本外務大臣茂木敏充。（圖／達志影像／美聯社）



美中對立加劇，日本是美國的同盟國，NHK分析王毅此行的目的是希望瓦解所謂的「包圍中國網」。

中國社會科學院日本研究所副所長呂耀東接受NHK採訪時表示，中日是世界第2、3名的經濟大國，兩國經濟關係的發展攸關政治與安全保障方面的緊張緩和。王毅這次訪日是想推動經濟合作的協商，對於中日之間有關歷史認識、領土等議題的對立應該不會採強硬態度。

中、日、韓國、東南亞國家協會（ASEAN）10國、澳洲、紐西蘭共15國於15日簽署區域全面經濟夥伴協定（RCEP），中日韓3國能否早日簽署自由貿易協定（FTA）是王毅此行與日方會談的主要議題之一。

呂耀東說：「中日兩國間，除了以前就存在缺乏互信的問題外，受到美國造成的負面影響也多。」中國對美國與同盟國日本等企圖聯手對抗中國一事懷有戒心。

他說，雖然日本說美日同盟是東亞和平與安定的基礎，但他不贊成這樣的看法。他認為中日應基於地區的觀點，考慮東亞的政治、安保、經濟利益才對。

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