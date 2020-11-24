新國務卿是溫和派…比蓬佩奧好太多！　南華早報：對北京是好消息

▲白宮新任國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國民主黨總統當選人拜登（Joe Biden）提名布林肯出任國務卿。分析人士認為，身為溫和派的布林肯有機會和北京重新合作，調解中美雙邊關係。同時，布林肯也會致力讓美國的外交政策回到二戰後的狀態，維護「有利於美國」的世界秩序。

根據《南華早報》報導，拜登在23日任命其外交政策顧問布林肯（Antony Blinken）為新任國務卿，北京大學國際關係教授賈慶國（Jia Qingguo）表示，布林肯可能是中國可以和美國繼續合作，穩定雙方關係的重要人物。

賈慶國說，布林肯屬於溫和派，不論如何都比鷹派的現任國務卿蓬佩奧好，「中國並不期待一個親中的國務卿，但只要以合理的方式進行，美國可以與中國在許多議題上合作，找出符合兩國利益的合作方式。」他認為，布林肯也會致力讓美國的外交政策回到二戰後的狀態，維護「有利於美國」的世界秩序。

中國社科院美國問題研究專家盧翔（Lu Xiang）則表示，北京非常樂觀看待布林肯，「以他（布林肯）的經驗，拜登可能會在外交政策上做出重要決定，尤其布林肯是偏向務實的人，若他真的成為國務卿，對北京來說是個好消息。」

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