從4樓摔下！6歲女童「12公尺高」墜地　淡定回家網驚嘆：九命怪貓

▲女童墜地後竟然還能自行回家。(圖/翻攝自twitter/Jonny Tickle)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯托木斯克市(Tomsk)近來發生墜樓事件,一名6歲女童被拍到從4樓陽台約12公尺高處墜落,幸好地面因為積雪幫忙緩衝撞擊力,讓她保住一命但送醫檢查仍有腦震盪現象,疏忽照顧的母親可能將面臨起訴。

事件發生在21日晚間9時左右,當時溫度只有零下6度的低溫,6歲女童被監視器拍到突然摔下4樓,整個人被埋在厚厚的積雪中,幸好沒多久便站了起來,淡定把身上的雪拍掉後,搖搖晃晃往公寓門口跑去。

目擊者發現女童墜樓後立即報案,送醫治療發現有腦震盪症狀,便轉移至加護病房接受治療。影片在網路上引發討論,許多網友驚嘆女童竟然看起來毫髮無傷,「她是九命怪貓嗎?」不過也有人認為是因為她年齡與小小身軀幫忙,「如果你從直升機上丟下老鼠,相信牠也會沒事,但若是大象,牠的腿就會摔斷」。

俄羅斯聯邦偵查委員會表示,女童雖然有輕微腦震盪,幸好身上沒有骨折,雖然她平時與母親居住在一起,事發當天母親卻把她獨自留在家,可能會對其進行起訴。

