從4樓摔下！6歲女童「12公尺高」墜地　淡定回家網驚嘆：九命怪貓





▲女童墜地後竟然還能自行回家。（圖／翻攝自twitter／Jonny Tickle）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯托木斯克市(Tomsk)近來發生墜樓事件，一名6歲女童被拍到從4樓陽台約12公尺高處墜落，幸好地面因為積雪幫忙緩衝撞擊力，讓她保住一命但送醫檢查仍有腦震盪現象，疏忽照顧的母親可能將面臨起訴。

事件發生在21日晚間9時左右，當時溫度只有零下6度的低溫，6歲女童被監視器拍到突然摔下4樓，整個人被埋在厚厚的積雪中，幸好沒多久便站了起來，淡定把身上的雪拍掉後，搖搖晃晃往公寓門口跑去。

目擊者發現女童墜樓後立即報案，送醫治療發現有腦震盪症狀，便轉移至加護病房接受治療。影片在網路上引發討論，許多網友驚嘆女童竟然看起來毫髮無傷，「她是九命怪貓嗎？」不過也有人認為是因為她年齡與小小身軀幫忙，「如果你從直升機上丟下老鼠，相信牠也會沒事，但若是大象，牠的腿就會摔斷」。

俄羅斯聯邦偵查委員會表示，女童雖然有輕微腦震盪，幸好身上沒有骨折，雖然她平時與母親居住在一起，事發當天母親卻把她獨自留在家，可能會對其進行起訴。

Tomsk, Russia. A 6-year-old girl falls out of a window from the 4th floor, shakes it off, and goes back inside. Not a stratch. pic.twitter.com/tsmAZQXqHW — Jonny Tickle (@jonnytickle) November 23, 2020

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