拜登任命首位「女性、拉丁裔」內閣　衛報：向全球傳遞明確訊息

▲美國總統當選人拜登公布內閣名單。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/編譯

美國總統當選人拜登本周公布內閣名單,在國安與外交政策團隊中,任命史上首位女性、拉丁裔首長。《衛報》指出,其內閣選擇反映出對於強化多元性、在外交政策而非商業領域中挑選專業人士的承諾,並且傳遞明確訊息,「儘管大選爭議仍未結束,他也將於明年1月20日順利就職」。

▲美國前聯準會主席葉倫(Janet Yellen)也將成為美國史上首位女性財政部長。(圖/達志影像/美聯社)

▲美國前國土安全部副部長馬約卡斯(Alejandro Mayorkas)將成為首位拉丁裔國土安全部部長。(圖/路透)

Biden to nominate Avril Haines as next director of national intelligence and she would be the first woman to hold the position https://t.co/CLf5kVmxAt