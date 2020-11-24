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英國考慮「撤回派任香港法官」　外交大臣證實：已經展開討論

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▲▼英國外交大臣多米尼克拉布（Dominic Raab）。（圖／路透）

▲英國外交大臣拉布（Dominic Raab）透露，當局正在考慮撤離派任香港的法官。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）於23日透露，當局正在考慮，是否從香港終審法院（Court of Final Appeal）撤離其法官。此舉被認為是針對中國違反國際義務的最新回應。

根據《路透社》， 拉布在最新的香港報告中提到，「我已經開始與英國最高法院院長韋彥德（Lord Reed）展開嗟商，討論何時審查英國法官是否適合繼續在香港終審法院任職」。他還說，「這一直、也將持續成為香港移交後歷史中，最令人擔憂的時期」。

英國認為，中國政府在香港實施「國安法」，違反1984年《中英聯合聲明》，也反對取消香港立法會4位民主派議員的資格。倫敦當局形容，這些行為是「對於政治異議者的報復與壓制不同聲音」，先前已經宣布新移民規定，以利港人更容易移居英國生活，暫停與香港的引渡條約，將中國武器禁運範圍擴大至香港。

港府對此反駁，稱英方報告的說法是「不負責任的言論」與「全面攻擊與毫無根據的指控」。官媒《新華社》報導，中國外交部駐港特派員公署對此表達「強烈憤慨」，其中一名發言人說，「醒醒吧，停止干預香港事務的古老殖民大夢！」

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