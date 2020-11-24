美制裁引憂！英推新法點名「禁用華為」　違法業者將日罰380萬

▲英國祭出新法，禁止境內的電信公司使用中國華為所生產的設備。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

英國24日祭出新法，禁止境內的電信公司使用中國華為所生產的設備，違者將被處以營業額10%或每天10萬英鎊（約新台幣380萬元）的罰款。政府表示，這項法案將提高英國的電信網路的安全水準，消除來自高風險供應商的威脅，也能保障國家免受網絡攻擊。英國通訊管理局（Ofcom）將被賦予監督和評估電信供應商安全的職責。

據路透社報導，美國日前做出制裁中國晶片技術公司的決定，讓英國對華為這家中國公司的可靠性產生疑慮，因此也決定同步禁止在國內的5G網路中使用華為設備。

▲華為對英國政府試圖將他們排除在5G的發展之外感到失望。（圖／CFP）

數位化、文化、媒體和體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）表示，5G和光纖網路的好處只有在安全和可靠的情況下才能被實現；這項新法將讓英國擁有世界上最嚴格的電信安全制度，並允許政府採取必要的行動來保護網路。另外，英國政府也認為，新法中嚴格的安全標準將有助於保護他們免受網路攻擊。

華為對於政府試圖將他們排除在5G的發展之外感到失望。副總裁張國威（Victor Zhang）指出，英國排除華為的決定是出於政治動機，而非基於對風險的公平評估；此舉不符合任何人的最佳利益，並且只會拖慢英國在數位科技上的發展。

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