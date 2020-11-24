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川普卸任官司纏身！性侵＋稅務問題難逃了　律師：罰款坐牢一起來

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▲▼白宮。（圖／路透）

▲法律專家認為，離開白宮後的川普會立刻被各種官司纏身。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著美國總務署（GSA）承認拜登為2020總統當選人，川普將在2021年1月20日交棒，回歸平民身份。據NBC報導，失去總統特權的川普接下來可能會因為他的商業事務而入獄，但他更有可能被迫付出高金額的民事賠償費用，因為目前他正面臨多起法律糾紛，而這些訴訟都來自他的家鄉紐約。

川普的前律師科恩（Michael Cohen）之前承認，他在2016年大選前，違反競選資金規定，給了成人電影明星丹尼爾斯（Stormy Daniels）一筆高達13萬美元（約新台幣370萬元）的「封口費」，以確保她不會對外爆料她和川普的婚外情。

這與曼哈頓地區檢察官萬斯（Cy Vance）正在展開的川普集團一系列有關財務不當行為的調查有關，萬斯認為，川普集團（Trump Organization）可能存在廣泛而持久的犯罪行為，其中包括偽造商業記錄、保險欺詐和稅務欺詐。

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普認為，紐約州與曼哈頓檢察官對他展開的調查都是出於政治動機。（圖／路透）

科恩之前在國會的證詞和採訪中的言論證實了萬斯的想法，科恩還指控川普在他的企業中使用兩套不同的賬目，一套價值較高，用來獲得高額貸款，而另一套價值較低，是用來規避稅務的。曼哈頓地區檢察官辦公室也已發出傳票，要求川普集團提供他的納稅申報單與相關賬目。

與此同時，紐約總檢察長詹姆斯（Letitia James）也正在調查川普集團名下的4處房產，以及他收購的NFL水牛城比爾（Buffalo Bills），紐約總檢察長的調查重點是川普集團以及川普本人是否違反稅法，或是在貸款時不當誇大了某些資產的價值，以獲得更高金額的貸款。

▲▼川普。（圖／CFP）

▲川普在下台後將面臨稅務、商業和性侵等多項指控。（圖／CFP）

另外，有多名女性指控，川普在20世紀70年代對她們做出不恰當的性行為。儘管其中的一些女性已採取法律行動，但川普在任期內請司法部為他辯護，阻止她們提交證據，川普也拒絕被問話，導致訴訟案無法順利進行。在川普下臺後，作為一名普通公民兼被告，川普將有可能被迫提供證詞和DNA樣本。

人們現在關心的是，川普是否會在交接前，實行最後的總統權力，特赦自己。法律專家表示，這當然是可行的，但此舉無法保證他就一定會在法庭勝訴，因為對總統的赦免只涵蓋聯邦罪行，這對川普在紐約州的案子沒有任何幫助。

►川普被秋後算賬！檢察官選舉後狠查集團稅務　伊凡卡火大推特開罵
►性侵、詐欺與逃稅！川普卸任後「沒了特權」　難逃6大法律指控

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