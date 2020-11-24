亞洲最大淡水湖「傳底藏1600噸黃金」　世界第一深！百年無人能挖

▲傳聞貝加爾湖底沉睡著1600噸的黃金。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

在俄羅斯當地，一直謠傳在貝加爾湖湖底，其實是有將近1600公噸的黃金，只是這100年來，都沒人有能力可以證實這個都市傳說。

根據《BBC》報導指出，第一次世界大戰結束後，俄國又爆發了十月革命，當時俄國國內分成紅、白兩軍在互相對抗。其中白軍是由海軍上將高爾察克所領導，當時趨於下風的白軍，為了尋求東山再起的機會，於是將鄂木斯克中藏匿的1600噸黃金連夜運出城。高爾察克當時決定穿過西伯利亞，逃到太平洋沿岸尋求日本人的庇護。隨著高爾察克逃離鄂木斯克的，除了有50萬名士兵外，還有75萬名反對蘇聯、留戀沙皇政權的民眾，其中包含了主教、僧侶、修女、富商、貴婦等人。

一行人就這樣頂著寒冬嚴寒的天氣行軍著，當時氣溫低到零下22度，到達托木斯克時，氣溫更是低到零下60度，連汽車的汽油都因此結凍，逃難陣營中不少人也因為天氣而脫隊、凍僵身亡，到1920年2月時，125萬人中僅剩下25萬人。當時傳聞，為了加速抵達目的地，高爾察克的部下決定直接穿過結冰的貝加爾湖，沒想到這群人終究無法抵擋嚴寒的天氣，最後在貝加爾湖上全軍覆沒。這筆被沙皇賞賜的1600噸黃金，傳聞就這樣在隔年春天融雪時，全數沉沒在貝加爾湖中。

這已經是接近傳說等級的謠言，百年來，不少人都試圖想要證明黃金真的沉沒在貝加爾湖中，2010年時甚至有人透過深海潛艇試圖證明黃金的存在，但最後依舊無功而返，但卻在湖底發現不少二戰時期鐵路貨車的殘骸。而這百年來一直無人能成功證明貝加爾湖的黃金傳說，最主要的原因就是貝加爾湖真的太深了，據悉，貝加爾湖是亞洲最大的淡水湖、世界第七大的淡水湖，面積3萬1494平方公里，湖底最深處可達1634公尺至1741公尺，平均深度758公尺，是世界上平均深度最深的湖泊，也因為這先天的自然條件，讓調查黃金一事成為非常困難的事情。

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