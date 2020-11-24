　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他慶祝離職一跳腳滑「撞柱翻半圈」　超痛7秒影片曝光！結局奇蹟

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

蘇格蘭22歲男子布羅德赫斯特在最後一天上班時，選擇踩破一包清潔液慶祝離職，沒想到卻樂極生悲，不僅腳滑摔倒，臉還撞上旁邊一根矮柱，翻了半圈才落地。而這段只有7秒鐘的影片被同事PO上臉書，隨即掀起網友熱烈討論，紛紛留言調侃，「這要去看牙醫了吧」、「雖然很不厚道，但我笑了」。

影片中，戴著口罩的布羅德赫斯特（Kyle Broadhurst）腳邊放著一包清潔液，他看了一眼鏡頭，原地試跳一下，接著用力往前一跳，卻在踩爆包裝的瞬間腳滑，整個人往前撲倒，直接撞上旁邊的矮柱，最後翻轉半圈落地。

▲英國一名服務生手上端了4盤菜不慎跌倒，卻展現「神技」讓菜盤毫髮無傷。（示意圖／達志影像）

▲布羅德赫斯特原本在度假村擔任服務生。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

同事韋恩（Ffion Wynne）見狀先是倒抽一口氣，下一秒卻忍不住哈哈大笑，布羅德赫斯特也馬上爬起來請她不要繼續拍攝。但這段樂極生悲的影片還是被韋恩上傳到臉書，連帶掀起網友熱議，大家紛紛留言開玩笑說，「這一下肯定受傷了」、「隔著螢幕我都能真切感覺到那有多痛」、「這要去看牙醫了吧」、「雖然很不厚道，但我笑了」。

綜合英媒報導，布羅德赫斯特事後曾出面「報平安」，他表示，影片拍攝當天是他在東洛錫安（East Lothian）某度假村工作的最後一天，為了慶祝離職才會跳起來踩清潔液包裝，經過檢查，奇蹟般只受了一點小傷，包含膝蓋撞出一小塊瘀青、一根手指還有點痛，其餘部位則沒有什麼大礙，「我當時只是想跳上去踩它，沒有想太多」、「實際上並沒有那麼痛，我還回去繼續上班呢」。

Kyle Broadhurst’s last day in work

ET快訊
搬到台南2個月　歐陽靖曝「南北11點差異」：移居是正確選擇
輪胎界最強美魔女董座　19歲挺孕肚跪地！貴人看上給出經營權
快訊／北市觀光補助出爐　自由行住宿「每房每晚折1000元」
真的有UFO！波音737「差3公尺撞上」　2機師看呆
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

特斯拉搶攻家用空調！大金高層驚呼「巨大威脅」　日媒曝兩大關鍵

拜登上任「台海問題先丟一旁」　中國情急催表態…恐打翻整盤亞太棋！

從4樓摔下！6歲女童「12公尺高」墜地　淡定回家網驚嘆：九命怪貓

德國議會硬起來！　若泰王「隔空治國」將被驅逐出境

「武統台灣引全球強烈反彈！」　美國安顧問警告：我們與台北同在

英國考慮「撤回派任香港法官」　外交大臣證實：已經展開討論

他慶祝離職一跳腳滑「撞柱翻半圈」　超痛7秒影片曝光！結局奇蹟

亞洲最大淡水湖「傳底藏1600噸黃金」　世界第一深！百年無人能挖

白宮疫情期間硬開聖誕趴！　公衛專家批：民間不行你們也不行

「甜蜜16歲」生日趴變大屠殺！紐約2槍手掃射殺紅眼　致1死6重傷

蔡依林合體頑童《PLAY我呸》《幹大事》REMIX　「私下保持社交距離」全程零對話XD

街訪大學生「最討厭的YouTuber」　爭議大惹人嫌...孫生、小玉都上榜

高嘉瑜閨房照曝光！衣服山快崩塌　枕頭泛黃已用10年...她：冰山一角

誰打破花瓶？孩子沒承認還栽贓　媽放話沒收PS5！兒子秒說真話

蘇大媽搭客運被拒載狂嗆站務員　跳針譙警：你有什麼資格講這些

闖「待轉大富翁現場」迴轉被攔　他問兩次可以嗎？警盯上：熄火

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

黃子韜羞笑示愛IU：我願意秒娶她！　「主動私訊曝結果」直播真情告白

陳漢典「臉被電+模仿6人」Lulu笑慘　大熱門CP初次見面...一起模仿蔡頭！

拜登上任「台海問題先丟一旁」　中國情急催表態…恐打翻整盤亞太棋！

從4樓摔下！6歲女童「12公尺高」墜地　淡定回家網驚嘆：九命怪貓

德國議會硬起來！　若泰王「隔空治國」將被驅逐出境

「武統台灣引全球強烈反彈！」　美國安顧問警告：我們與台北同在

英國考慮「撤回派任香港法官」　外交大臣證實：已經展開討論

他慶祝離職一跳腳滑「撞柱翻半圈」　超痛7秒影片曝光！結局奇蹟

亞洲最大淡水湖「傳底藏1600噸黃金」　世界第一深！百年無人能挖

白宮疫情期間硬開聖誕趴！　公衛專家批：民間不行你們也不行

「甜蜜16歲」生日趴變大屠殺！紐約2槍手掃射殺紅眼　致1死6重傷

特斯拉搶攻家用空調！大金高層驚呼「巨大威脅」　日媒曝兩大關鍵

防女大生命案再發生　宜蘭縣3萬多名中小學生將配「防身警報器」

馬國女大生命案聲請國賠　瞄準「公共設施管理欠缺」易成案

在地食材入菜　長女餐科生設宴親下廚感謝父母恩

高嘉瑜「原味枕頭」10年不丟有故事！沾滿時代口水　粉絲出8000元

邱顯智月租1.5萬當「無殼蝸牛」　近百萬存款、8檔股票在妻女名下

蘇貞昌稱「做到流汗嫌到流涎」　黃珊珊笑回：好像在說我不是嗎？

高嘉瑜房貸＋房租月繳近12萬　立委薪資曝光

拜登上任「台海問題先丟一旁」　中國情急催表態…恐打翻整盤亞太棋！

蕾黛絲內衣999元！擠出性感事業線　絕美蕾絲露背也滿分

自助餐40元超省！他吐心聲「像住貧民窟」　網急勸：心情好更重要

國際熱門新聞

泰貴妃1443張清涼「露毛照」外流

阿嬤腳冷借襪穿　孫一看崩潰

馬國女大生家屬要台國賠：不判死將爭取引渡

客機降落時差3公尺撞上閃爍光點

快訊／CNN：美國總務署通知拜登團隊：開始政權交接

泰王「奪位者十世而亡」詛咒恐應驗

女訂婚宴被新郎灌醉　遭3男性侵

布林肯獲美國務卿提名　料續挺台灣國際參與

快訊／密西根正式認證「拜登獲勝」

傳聞湖底暗藏1600噸黃金　百年來無人有能力開挖

WHO聲稱：新冠肺炎0號病人可能有多個起源

綠帽男爆氣拿開山刀怒砍外遇老婆

重視穩健專業　拜登內閣人事與川普形成對比

特斯拉進軍空調　大金高層：巨大威脅

更多熱門

相關新聞

史恩康納萊的影響　超越螢幕之外

史恩康納萊的影響　超越螢幕之外

史恩康納萊厲害的是，他雖出道晚，到三十一歲，才在「007系列」電影中竄紅，成為之後一系列詹姆士龐德的第一代始祖。而且，在形象上，後來接棒的詹姆士龐德演員，幾乎無人可以超越！

英軍UFO密件公開再延50年　他曝驚人內幕

英軍UFO密件公開再延50年　他曝驚人內幕

42年騙局！心碎媽探視早夭兒　竟是空棺

42年騙局！心碎媽探視早夭兒　竟是空棺

她到超市買冷凍雞塊「摸到大便」崩潰

她到超市買冷凍雞塊「摸到大便」崩潰

吳沛憶批台北藝穗節「蘇格蘭錯譯成英格蘭」

吳沛憶批台北藝穗節「蘇格蘭錯譯成英格蘭」

關鍵字：

蘇格蘭愛丁堡

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

陽明大學驚傳學生墜樓！她崩潰PO文：救救我們

婁峻碩焦凡凡「和平談分手 」網討真相

快訊／屏東小姊弟「接連出事」1死1傷　社會處通報檢警調查

泰貴妃1443張清涼「露毛照」外流

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

26歲獻初夜！被嫌「搗麻糬」　網讚：人才

熊熊內湖爬山穿超辣！　野外脫衣

真正無殼立委在這！他長年租1.5萬房擠全家

換iPhone12滑5分爆痛！男看洞崩潰

彰化女喊PS5「秒殺價35K」…靜置5hrs讓網笑了

阿嬤腳冷借襪穿　孫一看崩潰

「姐妹丼」來真的！吳夢夢認是親堂妹

鹽酥雞「半袋臭酸」！店員冷回：掰掰

坤達、小鐘才加入《極智對決》停播！

馬國女大生家屬要台國賠：不判死將爭取引渡

更多

最夯影音

更多
蔡依林合體頑童《PLAY我呸》《幹大事》REMIX　「私下保持社交距離」全程零對話XD

蔡依林合體頑童《PLAY我呸》《幹大事》REMIX　「私下保持社交距離」全程零對話XD
街訪大學生「最討厭的YouTuber」　爭議大惹人嫌...孫生、小玉都上榜

街訪大學生「最討厭的YouTuber」　爭議大惹人嫌...孫生、小玉都上榜

高嘉瑜閨房照曝光！衣服山快崩塌　枕頭泛黃已用10年...她：冰山一角

高嘉瑜閨房照曝光！衣服山快崩塌　枕頭泛黃已用10年...她：冰山一角

誰打破花瓶？孩子沒承認還栽贓　媽放話沒收PS5！兒子秒說真話

誰打破花瓶？孩子沒承認還栽贓　媽放話沒收PS5！兒子秒說真話

蘇大媽搭客運被拒載狂嗆站務員　跳針譙警：你有什麼資格講這些

蘇大媽搭客運被拒載狂嗆站務員　跳針譙警：你有什麼資格講這些

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面