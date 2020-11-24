他慶祝離職一跳腳滑「撞柱翻半圈」　超痛7秒影片曝光！結局奇蹟

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

蘇格蘭22歲男子布羅德赫斯特在最後一天上班時，選擇踩破一包清潔液慶祝離職，沒想到卻樂極生悲，不僅腳滑摔倒，臉還撞上旁邊一根矮柱，翻了半圈才落地。而這段只有7秒鐘的影片被同事PO上臉書，隨即掀起網友熱烈討論，紛紛留言調侃，「這要去看牙醫了吧」、「雖然很不厚道，但我笑了」。

影片中，戴著口罩的布羅德赫斯特（Kyle Broadhurst）腳邊放著一包清潔液，他看了一眼鏡頭，原地試跳一下，接著用力往前一跳，卻在踩爆包裝的瞬間腳滑，整個人往前撲倒，直接撞上旁邊的矮柱，最後翻轉半圈落地。

▲布羅德赫斯特原本在度假村擔任服務生。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

同事韋恩（Ffion Wynne）見狀先是倒抽一口氣，下一秒卻忍不住哈哈大笑，布羅德赫斯特也馬上爬起來請她不要繼續拍攝。但這段樂極生悲的影片還是被韋恩上傳到臉書，連帶掀起網友熱議，大家紛紛留言開玩笑說，「這一下肯定受傷了」、「隔著螢幕我都能真切感覺到那有多痛」、「這要去看牙醫了吧」、「雖然很不厚道，但我笑了」。

綜合英媒報導，布羅德赫斯特事後曾出面「報平安」，他表示，影片拍攝當天是他在東洛錫安（East Lothian）某度假村工作的最後一天，為了慶祝離職才會跳起來踩清潔液包裝，經過檢查，奇蹟般只受了一點小傷，包含膝蓋撞出一小塊瘀青、一根手指還有點痛，其餘部位則沒有什麼大礙，「我當時只是想跳上去踩它，沒有想太多」、「實際上並沒有那麼痛，我還回去繼續上班呢」。