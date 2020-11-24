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白宮疫情期間硬開聖誕趴！　公衛專家批：民間不行你們也不行

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▲▼疫情期間，第一夫人梅蘭妮亞（Melenia）堅持開聖誕趴。（圖／路透）

▲疫情期間，白宮仍要舉辦派對，第一夫人梅蘭妮亞（Melenia）將籌備聖誕趴。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國疫情是全球最嚴重，唯一破千萬確診、逾20萬死的國家；然而就在聯邦政府與公共衛生專家呼籲美國人民，犧牲節慶放假樂趣的同時，川普政府卻公然表示要在白宮舉行室內派對歡慶節日。

路透社報導，美國感恩節即將於美東時間周四（26日）到來，日前已經出現搭機潮，搭機人數為疫情以來第二高，而政府官員紛紛呼籲民眾，應盡量減少出門，不要探望親戚家人等，以保護脆弱的高風險族群與遏制疫情再起。

與此同時，美媒「ABC News」揭露川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania）將打破往例，今年不回佛羅里達度過感恩節，但梅蘭妮亞打算30日在白宮舉辦一場室內派對。

▲▼疫情期間，第一夫人梅蘭妮亞（Melenia）堅持開聖誕趴。（圖／路透）

▲白宮準備群聚開趴與庶民不同調。（圖／路透）

第一夫人發言人格里舍姆（Stephanie Grisham）對此表示，白宮會在舉辦聖誕節與猶太光明節（Hanukkah）宴會時，盡量提供一個最安全的環境，邀請賓客的數量也會比往年要少，需要配戴口罩，並鼓勵保持社交距離，也會提供手部消毒劑。

白宮的防疫規範明顯與民間不同，當呼籲人民不開派對團聚避免感染的同時，政府卻帶頭做壞榜樣，導致政府內的公衛專家大為不滿，立刻表達反對立場，訴求是同樣規定全盤適用，「這些規定限制美國人民，也限制所有人」，包括白宮在內。

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