2020太混亂！英牛津詞典選不出「年度代表字」　疫情、示威都上榜

▲疫情讓許多相關詞彙使用量大增。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

每年皆會選出一個年度代表字的牛津英語詞典（Oxford Dictionaries），面對動盪混亂的2020年，表示他們無法僅以一個字代表全年，反而得選出好幾個字，來代表這前所未有的一年。

綜合外電報導，「事情很快就變得明顯，2020年不是一個能乾脆由一個字代表的一年」，牛津英語詞典表示，今年人們更換主要關注詞彙的速度非常快，而且還會重新輪流。

牛津英語詞典在「前所未有之年的代表字」報告中，挑選了能反映2020年「精神、情緒或是關注點」的詞彙，而其中因為今年2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的全面影響，「大流行」（pandemic）一詞的使用率猛烈激增，較以往高出5萬7000%。

報告指出過去一年在英語世界中，迅速累積了大量與疫情有關的詞彙，顯示「冠狀病毒」、「R值」、「社區傳播」等相關醫學與科學詞彙，已成為大眾對話的重要部分。

依照使用頻率的高峰，牛津英語詞典今年以每月作為區分，選出當月最具代表性的詞彙。一月為「森林大火」（bushfire），因澳洲在南半球夏天遭遇了創紀錄的大火災難；二月是「宣告無罪」（acquittal），為美國總統川普彈劾案的結果。

▲黑命貴示威自美國開始，延燒至歐洲、澳洲等地。（圖／達志影像／美聯社）

從3月開始直到5月，英語世界的相關詞彙開始被大流行主宰，包括2月11日才出現的全新字詞「2019冠狀病毒疾病」（Covid-19），以及「封城」（lockdown）、「社交距離」（social distancing）與「解封」（reopening）等。

6月至7月則因非裔美國人佛洛伊德之死因發的街頭示威，「黑命貴」（Black Lives Matter，BLM）瞬間成為主要詞彙，隨之還有「取消文化」（cancel culture），以及「黑人、原住民和其他有色人種」（BIPOC，Black, indigenous and other people of color）。

8月因美國總統大選接近，郵寄選票的「郵寄」（Mail-in）成為當月關鍵詞，另外還有白俄羅斯抗議黑箱選舉、長年霸政賴不下台的強人總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），因而引人關注的「白俄羅斯」（Belarusian）。

9月英國政府展開大規模疫苗測試計畫，則是「Moonshot」；10月是中國國家主席習近平預告中國2060「碳中和」（net zero），與上世紀70年代方出現的「超級傳播者」（superspreader）共列代表字。

2019年，牛津英語詞典年度代表字為「氣候緊急狀態」（climate emergency）；2018年則為「有毒的」，與當代人罵直男「直男癌」有關。