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道瓊上漲327點！疫苗告捷和前Fed主席任財長消息激勵　美股續漲

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▲英國阿斯利康製藥（AstraZeneca）與新冠肺炎疫苗（圖／路透）。

▲英國阿斯利康製藥（AstraZeneca）疫苗研製告捷（圖／路透）。

記者張靖榕／綜合外電報導

英國牛津大學與阿斯利康製藥（AstraZeneca）宣布新冠疫苗有效率達70.4％，為第三個疫苗試驗告捷的藥廠。疫苗消息與拜登白宮團隊的陸續公布，激勵美股三大指數在本周續漲，道瓊上漲逾300點。

道瓊工業指數終場上漲327.79點，或1.12％，收在29,591.27點；那斯達克指數上漲25.66點，或0.22％，收在11,880.63點；標普500指數終場則是上長20.05點，或0.56％，以3,577.59點作收。

美聯儲主席珍妮特•葉倫（Janet Yellen）。（圖／路透社）

▲Fed主席葉倫（Janet Yellen）可望成為美國第一位女性財政部長。（圖／路透社）

阿斯利康依其中期分析顯示，目前疫苗平均有效率達70％，雖未如前兩間宣布消息的藥廠「輝瑞與BioNTech」、「Moderna」後期皆有95％有效率的數據，但仍讓市場對疫苗帶來的前景看好。

此外，美國周一大新聞之一便是美媒披露拜登團隊將選出前聯準會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）為新任財政部長。她於2014年至2018年間擔任Fed主席，期間經濟穩定，為美股續創走勢，標普指數在其任內上漲近60％，因此由她接任的消息也為市場注入動力。

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