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快訊／密西根正式認證「拜登獲勝」　川普法律戰屢敗

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▲▼川普、拜登。（圖／路透、達志影像美聯社）

▲拜登在密西根州的勝選結果不變，16張選舉人票握實。（圖／路透、達志影像美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

密西根州州長委員會於美東時間周一（23日）投票表決，認證該州大選結果正式由拜登勝出，密西根16張選舉人票是屬於拜登的。密西根州的此項宣布再對川普陣營造成重大打擊，四處興訟的川普力求選舉翻盤，並屢屢聲稱握有民主黨人與大選選務的舞弊證據，但至今皆未有實際證據提出。

川普團隊在本月3日大選投票日後，聲稱賓州、威州、喬治亞州與密西根等關鍵州的選舉結果不公，包括選務現場對民主與共和黨的差別待遇，以及深夜突襲運抵的大量選票，還有郵寄選票皆是選舉舞弊的問題點之一，並在多州展開訴訟與上訴。

密西根州州長委員會此次投票，2名共和黨人之一的亞倫（Aaron Van Langevelde）決定「跑票」，加入另外2名民主黨人，對認證拜登當選的大選結果投下贊成票。

亞倫表示自己是在州法律的規定下行駛投票認證的權利，儘管他相信韋恩郡（Wayne County）的選舉結果應受到複核，但不代表整個州必須等韋恩郡的計票結果出爐後才能認證當選人，「我們不能企圖動用一些我們沒有的權力」。

早前已被川普陣營叩關至最高法院的賓夕法尼亞州，法官們則決定駁回上訴要求，不同意暫停計算部分缺席投票如郵寄選票的合法票，並讓州內各郡繼續計算選票，包括費城（Philadelphia）在內。

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