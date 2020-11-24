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WHO聲稱：新冠肺炎0號病人「不只一人」　可能有多個起源

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▲▼世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，新冠病毒的0號病人起源可能不只一人。（圖／翻攝自WHO Twitter）

▲世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，新冠病毒的0號病人起源可能不只一人。（圖／翻攝自WHO Twitter）

記者林彥臣／綜合報導

世界衛生組織（WHO）在當地時間23日進行媒體簡報，由專家在現場解答來自世界各地媒體提問的相關問題。美國媒體CNN提問有關於病毒起源的問題，世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Michael Ryan）回應表示，0號病人的起源可能不只一人，也可能在不同時間地眼點有多個起源。

萊恩回應指出，追溯0號病人在流行病學是相當重要的工作，也許有些時候，或許0號病人不只一人，來自不同地區、不同時間，因為感染源可能來自不同種類的動物，現在也出現在越來越多發現病毒起源的訊息，也許動物傳人、人傳又動物，貂傳給人、人又傳給貂等等。

萊恩接著說，當初找到的第一起病例是在中國武漢，但也需要更多的調查佐證，來證明武漢華南海鮮市場對於疫情的爆發是否造成影響，但很有趣的是，也不是所有的病例，都跟武漢華南海鮮市場有直接的關聯。

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