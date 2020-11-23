奇葩女律師發言嚇壞川普！8天前才讚她出色...如今急切割

▲鮑威爾慘遭川普陣營切割，本人至今尚未發表回應。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普的競選團隊22日正式發表聲明稱，女律師鮑威爾（Sidney Powell）與該團隊沒有任何關係，震驚外界。據悉，鮑威爾曾先後在沒有證據的情況下，指控美軍突襲電子投票設備Scytl的伺服器，甚至揚言要在喬治亞州提出「聖經級」（biblical）的選舉訴訟。然而她的種種驚人發言疑似惹怒川普，因此慘遭切割。

根據《路透社》報導，川普的私人律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）22日晚間透過聲明表示，「律師西德尼鮑威爾（Sidney Powell）正在獨自從事法律活動，她並非川普陣營的律師。」企圖與鮑威爾劃清界線。而此舉也引發外界關注，因為先前鮑威爾不停針對美國大選舞弊問題，替川普說話，甚至揚言要提出選舉訴訟。

I look forward to Mayor Giuliani spearheading the legal effort to defend OUR RIGHT to FREE and FAIR ELECTIONS! Rudy Giuliani, Joseph diGenova, Victoria Toensing, Sidney Powell, and Jenna Ellis, a truly great team, added to our other wonderful lawyers and representatives! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

事實上，就連川普本人也曾於14日在推特上大讚，鮑威爾是他「出色的律師與代表」。而美國媒體也一直將鮑威爾視為川普陣營的律師之一，怎知川普團隊卻突然發表聲明與她切割。專家分析，川普陣營此舉疑似是因為鮑威爾先前多次爆出驚人言論，擔憂她模糊了外界對於法律戰的焦點，才會急忙撇清關係。而鮑威爾則尚未對此發表回應。

鮑威爾早前曾經表示，自己與其他川普的律師已發現大量證據，足以顯示拜登賄賂、竄改選票，以及其他與Dominion公司或是部份州的選舉官員有關的「詐欺行為」，但都沒有提出任何具體證據，因此也被《福斯新聞》的知名主持人卡爾森（Tucker Carlson）批評，「她的指控非常不禮貌。」

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