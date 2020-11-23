　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

奇葩女律師發言嚇壞川普！8天前才讚她出色...如今急切割

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 西德尼鮑威爾（Sidney Powell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲鮑威爾慘遭川普陣營切割，本人至今尚未發表回應。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普的競選團隊22日正式發表聲明稱，女律師鮑威爾（Sidney Powell）與該團隊沒有任何關係，震驚外界。據悉，鮑威爾曾先後在沒有證據的情況下，指控美軍突襲電子投票設備Scytl的伺服器，甚至揚言要在喬治亞州提出「聖經級」（biblical）的選舉訴訟。然而她的種種驚人發言疑似惹怒川普，因此慘遭切割。

根據《路透社》報導，川普的私人律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）22日晚間透過聲明表示，「律師西德尼鮑威爾（Sidney Powell）正在獨自從事法律活動，她並非川普陣營的律師。」企圖與鮑威爾劃清界線。而此舉也引發外界關注，因為先前鮑威爾不停針對美國大選舞弊問題，替川普說話，甚至揚言要提出選舉訴訟。

事實上，就連川普本人也曾於14日在推特上大讚，鮑威爾是他「出色的律師與代表」。而美國媒體也一直將鮑威爾視為川普陣營的律師之一，怎知川普團隊卻突然發表聲明與她切割。專家分析，川普陣營此舉疑似是因為鮑威爾先前多次爆出驚人言論，擔憂她模糊了外界對於法律戰的焦點，才會急忙撇清關係。而鮑威爾則尚未對此發表回應。

鮑威爾早前曾經表示，自己與其他川普的律師已發現大量證據，足以顯示拜登賄賂、竄改選票，以及其他與Dominion公司或是部份州的選舉官員有關的「詐欺行為」，但都沒有提出任何具體證據，因此也被《福斯新聞》的知名主持人卡爾森（Tucker Carlson）批評，「她的指控非常不禮貌。」

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

►聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
藏屍老宅現場曝！16歲女慘死成桶屍　3年後「一關鍵」重見天日
已婚男主播爆伸魔爪「帶女員工看秘密基地」　受害OL崩潰發聲
泰貴妃1443張「露毛照」外流…王室宮鬥再出招！全是皇后陰謀
強酸淋屍「皮膚冒煙秒溶化」　高大成曝兇嫌2目的
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遊車河成失貞夜！惡狼約夜遊　14歲少女慘遭輪姦後「隨意丟棄」

日宮城縣議會驚爆疫情！8自民黨議員確診新冠　後天例會恐受影響

以色列總理秘密夜訪沙烏地！　與蓬佩奧、沙國王儲「私會2小時」

奇葩女律師發言嚇壞川普！8天前才讚她出色...如今急切割

威猛爸不爽女兒遭性侵　「霰彈式踹下體」復仇…他慘斷命根送命！

泰貴妃1443張「露毛照」外流…王室宮鬥再出招！　全是皇后的陰謀

灰姑娘翻版！她遭繼母「狠虐10年」　禁足當傭人、鐵棍毒打全身傷

多國領袖都在期待川普「離開世界舞台」　CNN：沒有什麼人會想念他

美前國防部官員：美國不應忽視中共犯台議題

降落時突見光點閃爍！客機差3公尺撞上UFO　機師嚇傻：不會是燈籠

伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久

小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

蔡依林驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　這首拿金馬..姐樂：接下來都來一下

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

陳淑芳演63年奪影后、女配！「一句話我都演」　《消失的情人節》抱走5獎成金馬57大贏家

李安突出現...李國煌超興奮叫出來！！ 他自我推薦「金馬主持.演電影」免付費

慶生惡搞！壽星男遭捆鋼管車上　遊行台南大街...網：請慎選朋友

不專心吃飯！3歲萌娃卡椅子洞 爆哭求救...網：小孩有洞就愛鑽

買4萬2手機送老公遭嫌「不需要」　妻委屈：送你還被罵...明天退貨

遊車河成失貞夜！惡狼約夜遊　14歲少女慘遭輪姦後「隨意丟棄」

日宮城縣議會驚爆疫情！8自民黨議員確診新冠　後天例會恐受影響

以色列總理秘密夜訪沙烏地！　與蓬佩奧、沙國王儲「私會2小時」

奇葩女律師發言嚇壞川普！8天前才讚她出色...如今急切割

威猛爸不爽女兒遭性侵　「霰彈式踹下體」復仇…他慘斷命根送命！

泰貴妃1443張「露毛照」外流…王室宮鬥再出招！　全是皇后的陰謀

灰姑娘翻版！她遭繼母「狠虐10年」　禁足當傭人、鐵棍毒打全身傷

多國領袖都在期待川普「離開世界舞台」　CNN：沒有什麼人會想念他

美前國防部官員：美國不應忽視中共犯台議題

降落時突見光點閃爍！客機差3公尺撞上UFO　機師嚇傻：不會是燈籠

蘋果App Store平台抽成打對折　韓國立法者促Google跟進

小鬼「重回地球唱歌」藏洋蔥！　KID曝「幕後製作祕辛」：我聽完爆哭

把3家必比登餐廳招牌菜放進刈包裡　煙波旗下5館飯店都吃得到

只是去趟全聯！酷臉柴咬尖叫雞「搖斷尾應門」　媽笑：3天沒見？

真的會吐血！　同樣價錢 M1 比三月的 Intel MacBook 強上數倍

屁孩鸚鵡無限問「感冒啦」？媽急忙否認　最後被問到快發瘋

男主播爆「樓梯間性騷嫩妹」問：怎麼不叫？　受害女連滾帶爬逃出

呂秋遠／陳淑芳得金馬獎　啟發我們「要喜歡自己的工作」

蔡英文揭「打擊假訊息策略」：民主制度就是最好防禦手段

獨／高雄民族陸橋拆除「緊緊緊」　民怨：半夜1點攏免睏

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

國際熱門新聞

阿嬤腳冷借襪穿　孫一看崩潰

面試千萬別忽略細節…他才剛到5分鐘馬上OUT！

「冰桶挑戰」發起人7年後死於漸凍症　享年37歲

泰貴妃1443張清涼「露毛照」外流

2個月新機通話爆炸　焦黑慘狀曝

喝了3瓶酒壯陽！40歲男「金槍不倒30hrs 」

哈利爆氣！準備和梅根前夫正面對決

台灣「平行時空」吸引外籍專業人士

17歲妹首捐血卻賠上右手！「插錯血管」釀禍

睡夢大叔遭鬣狗拖下床　「頭、殘肢」全被叼進森林啃食！

「灣流專機」抵台前　美7架軍機南海現蹤

超傻眼！南韓最年輕「天才圍棋少女」AI作弊贏比賽

美政府正式退出《開放天空條約》

華府專家讚台灣選舉「透明公開」

更多熱門

相關新聞

川普G20後徹底「離開世界舞台」

川普G20後徹底「離開世界舞台」

沙烏地阿拉伯今年做為G20東道主，在利雅德以線上會議的方式舉辦，多國領袖紛紛將矛頭指向川普。根據《CNN》報導，儘管川普本人拒絕接受敗選的事實，但沒有任何一國領袖期待他繼續在國際場合上出現，他也在完成自己的致詞部分後，便離席去打高爾夫球了。

美前官員：美國不應忽視中共犯台議題

美前官員：美國不應忽視中共犯台議題

美官員低調訪台　吳斯懷：戰略意涵耐人尋味

美官員低調訪台　吳斯懷：戰略意涵耐人尋味

拜登政府新任駐聯合國大使人選流出

拜登政府新任駐聯合國大使人選流出

美選務官「狂被威脅」：川普害的！

美選務官「狂被威脅」：川普害的！

關鍵字：

2020美國總統大選共和黨川普北美要聞拜登賀錦麗民主黨鮑威爾

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／台中驚傳2死桶屍案

「姐妹丼」來真的！吳夢夢認是親堂妹

10年前最強私立大學？　建中生都來唸

台首起驚悚開膛殺人案！　雪白女屍遭剖腹放血

高嘉瑜閨房照曝光！網看枕頭傻：口水漬？

快訊／空軍F-16墜機隊長失聯！同隊機工長「營內寢室」輕生

阿嬤腳冷借襪穿　孫一看崩潰

彰化女喊PS5「秒殺價35K」…靜置5hrs讓網笑了

小鬼黃鴻升新歌《地球上最無聊的下午》超催淚！

只欠幾千塊…16歲少女被塞入桶！3年後才找到

前夫家霸凌　媳婦：我去死滿意嗎

恐龍媽「無下限寵兒」逼瘋幼教師

玩股票虧300萬！他曝血淚史：婚姻、房子全賠上

台中桶屍案！16歲少女遭強酸溶屍　被滅口原因曝

高雄男偷吃夜市正妹老闆！正宮心軟1句話慘賠60萬元

更多

最夯影音

更多
伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久

伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久
小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

蔡依林驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　這首拿金馬..姐樂：接下來都來一下

蔡依林驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　這首拿金馬..姐樂：接下來都來一下

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面