快訊／牛津大學宣布新冠疫苗「70%有效」：達成重要防疫里程碑

記者吳美依／綜合報導

英國牛津大學與阿斯利康製藥（AstraZeneca）合作研發新冠肺炎疫苗，根據最新試驗結果，其有效程度平均大約70.4％。

牛津大學根據第三階段的中期試驗數據指出，他們進行2種不同劑量的試驗後發現，該疫苗有效程度平均為70.4％，但最高可達90％，這不僅是對抗疫情的重要里程碑，也朝向提供低成本疫苗的目標邁出一大步。

Today marks an important milestone in the fight against #COVID19. Interim data show the #OxfordVaccine is 70.4% effective, & tests on two dose regimens show that it could be 90%, moving us one step closer to supplying it at low cost around the world>> https://t.co/fnHnKSqftT pic.twitter.com/2KYXPxFNz1 — University of Oxford (@UniofOxford) November 23, 2020



本次試驗4月起開始，分析來自英國、巴西、南非等地的2.4萬名臨床受試者，其中包括131起新冠確診病例。在效果較好的試驗中，第一劑劑量減半，第二劑劑量正常。最重要的是，這款疫苗只需保存在2-8°C的「冰箱溫度」即可，不僅能夠使用現行醫療體系設備保存，也可以經現有物流管道配送。

BBC形容，此一消息儘管令人感到振奮，但也帶有些許失望，因為低於美國輝瑞疫苗及莫德納疫苗的95%防護力。不過，因牛津疫苗比上述兩者更加便宜，也容易儲存與配送，一旦獲得監管機構批准，它也將在全球防疫發揮重要作用。

▲英國牛津大學與阿斯利康製藥（AstraZeneca）合作研發新冠肺炎疫苗。（圖／路透）

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