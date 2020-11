快訊／牛津大學宣布新冠疫苗「70%有效」：達成重要防疫里程碑

記者吳美依/綜合報導

英國牛津大學與阿斯利康製藥(AstraZeneca)合作研發新冠肺炎疫苗,根據最新試驗結果,其有效程度平均大約70.4%。

牛津大學根據第三階段的中期試驗數據指出,他們進行2種不同劑量的試驗後發現,該疫苗有效程度平均為70.4%,但最高可達90%,這不僅是對抗疫情的重要里程碑,也朝向提供低成本疫苗的目標邁出一大步。

Today marks an important milestone in the fight against #COVID19. Interim data show the #OxfordVaccine is 70.4% effective, & tests on two dose regimens show that it could be 90%, moving us one step closer to supplying it at low cost around the world>> https://t.co/fnHnKSqftT pic.twitter.com/2KYXPxFNz1