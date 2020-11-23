CNN：川普卸任前鞏固台美關係　「少將訪台」影響拜登對中政策

▲川普卸任前出招鞏固台美關係。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

美國海軍少將、印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）22日傍晚搭機抵台，進行為期3天的秘密行程。CNN報導指出，這代表著總統川普在卸任之前仍繼續加強與台灣的關係，不但會激怒中國，也會讓拜登處理兩岸問題時更加棘手。

美國海軍印太司令部的「J2」少將情報處長史達曼（Michael William Studeman），率領多位穿著便服的印太司令部將校抵台，從22日傍晚開始進行為期3天的秘密訪問。CNN報導指出，美國在川普執政期間不斷加強和台灣的關係，在過去1年裡不但有多位政要來台，還批准對台高達數十億美元的軍售案。

▲美國海軍印太情報總指揮官史達曼。（圖／翻攝自美國海軍官網）

川普在強化與台灣聯繫的同時，也加大對中國政府的反對力道，尤其現任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更是在對中政策中採行了強硬立場。CNN認為，川普在卸任之前仍繼續加強與台灣的關係，不但會激怒中國，也會讓拜登處理兩岸問題時更加棘手。

儘管拜登對中立場還有待觀察，但許多分析人士指出，新任政府會在某些領域採取跟川普一樣強硬的立場，同時也會避免對中用激烈的手段和言詞。

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