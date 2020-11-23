多國領袖都在期待川普「離開世界舞台」　CNN：沒有什麼人會想念他

▲沙烏地王儲本.沙爾曼（Mohammed bin Salman）也有出席第15屆G20峰會。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

沙烏地阿拉伯今年做為G20東道主，在利雅德以線上會議的方式舉辦，多國領袖紛紛將矛頭指向川普。根據《CNN》報導，儘管川普本人拒絕接受敗選的事實，但沒有任何一國領袖期待他繼續在國際場合上出現，他也在完成自己的致詞部分後，便離席去打高爾夫球了。

據與會者指出，川普在自己的致詞中盡在誇耀自己的政績，無論是在經濟上或是在疫情上，也在預錄的談話影片中再度重申，《巴黎氣候變遷協議》就是在扼殺美國經濟，高喊「美國優先，貿易公平，而非自由貿易」。

國王沙爾曼首先在今年G20的開幕致詞中，暗中譴責川普之前對世貿組織的錯誤價值觀，「對於世界貿易組織的未來，我們將採取《利雅德倡議》，讓多邊貿易體系更有能力面對任何挑戰，無論是現在或是將來。」

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）儘管一向愛與沙烏地國王沙爾曼唱反調，這次也站出來贊同他的提議，「土耳其正依照世貿組織的原則，支持公平的全球經濟成長與福利共享。為此，世貿組織的改革需要有所進展。」

▲本次峰會由沙烏地阿拉伯主辦，以線上會議的方式進行，但禁止媒體參加。（圖／路透）

川普2018年曾公開表示，沙烏地國王沒有美國的幫助「撐不過兩周」，也希望沙烏地能依照鄰國阿聯酋的模式，與以色列建交。但沙烏地做為美國在中東的最大合作夥伴，在川普的中東政策下，似乎要逐漸失去與美國的聯繫。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在會中盡力說服川普，捨棄所謂的「美國優先」政策，重回主導《巴黎氣候協議》以及世界衛生組織，「世衛的建議能夠確保新冠疫苗有效且公平的分發順序，這是無價的。」但很可惜，輪到他發言的時候，川普已經去高爾夫球場上揮舞球桿了。

從沙烏地投資大臣法利赫（Khalid al-Falih）的聲明中不難看出，沙烏地對於即將卸任的川普的態度發生了轉變，「當世界需要人來領導對抗新冠時，我們卻沒有了領導人。」原因是因為一些國家轉向了「民族主義」，儘管沒有道出川普的名字，但似乎也不需要多做解釋。

