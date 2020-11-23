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川普下台前再戰北京！　路透：89共軍企業入列「出口管制黑名單」

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▲▼中國商飛。（圖／CFP）

▲路透社透露，川普政府將限制89家中國公司與28家俄羅斯企業購買美國產品和技術。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統川普下台前持續加強對付中國的行動。他10天前剛剛公佈了一項行政命令，禁止美國投資由中國軍方擁有或控制的公司，最近路透社又獲得獨家消息指出，一份草案中的清單列出了89家與美國有軍事交易的中國航空公司以及28家俄羅斯企業，它們將在近期內被川普政府限制購買美國產品和技術。

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普臨下台前也致力對付與中國軍方有關的企業。（圖／路透）

據路透社報導，該清單公佈後，將進一步加劇中美之間緊張的貿易關係，並損害向中國出售民用航空零件的美國公司。該草案將中國和俄羅斯公司列為「軍事終端使用者」（Military End User），這意味著美國供應商必須獲得許可，才能向它們銷售大量商用物資。

據悉，清單上的89家中國航空公司中，中國航空業的領頭羊中國商用飛機（COMAC）、中國航空工業集團（AVIC）等10家相關企業都被包含在內，草案還將俄羅斯航空公司伊爾庫特科學生產集團（Irkut）等28家俄羅斯企業列入其中。

▲▼中國商飛。（圖／CFP）

▲和波音（Boeing）及空中巴士（Airbus）競爭的中國商用飛機公司（COMAC）也被美國列入限制名單內。（圖／CFP）

這份清單是由美國商務部（U.S. Department of Commerce）所提供，但該部門的發言人拒絕對此發表任何評論，中國外交部也尚未作出回應。

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