曾試圖聯絡外星人　阿雷西博天文台支架斷裂關閉

▲建立至今57年的阿雷西博天文台，設備老舊加上災害侵襲，面臨關閉。（圖／路透社）

實習記者／陳培鈞綜合報導

位於波多黎各的阿雷西博天文台（Arecibo Observatory），擁有口徑305公尺的望遠鏡，曾經是世界最大口徑的電波望遠鏡，還曾發射信息至外太空，但在今年8月和11月，兩條用來支撐的電纜分別斷裂，美國國家科學基金會（NSF）找不到修復方式，只能將該天文台永久關閉。

根據《Nature》報導，長約200公尺，每公尺重達30公斤的纜繩，今年8月從高空掉落，砸到下方的望遠鏡的反射鏡，並產生約30公尺的破口。總數4萬片的反射鏡中，雖只有約250片受損，不過下方支撐和維護用的通道被破壞，預估需要數月才能修復。

而另一根主要的承重鋼纜繩在11月6日斷裂，導致天文台結構出現破壞性影響。近年來，天文台不斷受到自然災害衝擊，2014年地震發生時，造成主要電纜損壞；2017年颶風侵襲時，則是天線被破壞。

擁有阿雷西博天文台的NSF，決定將其永久關閉。NSF數學和物理科學部負責人瓊斯（Sean Jones）表示，做出這決定並不容易，但安全是首要任務。NSF天文部負責人高美（Ralph Gaume）19日在媒體簡報中提到，試圖進行穩定化或測試電纜，也可能會加速災難性故障。

阿雷西博天文台建於1963年，原是世界上最大的射電望遠鏡，直到 2016 年中國貴州的FAST天文台建成，才被超越。1974年天文學家從該站點發射了「阿雷西博信息」，希望外星人都能接收它；該天文台也曾在1992年發現了第一個被確認的太陽系系外的行星。知名電影《007：黄金眼》、《接觸未來》，都曾在此取景。