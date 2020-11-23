他開「保時捷Taycan」拜訪朋友　踩油門秒噴473萬…小轎車遭悲情壓頂！

▲473萬保時捷新款電動車，瞬間直接報銷。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

為求環保，許多汽車品牌紛紛推出「電動車」款。今年保時捷備受關注的就是全電動車「Taycan」售價約台幣473萬台幣。日前英國埃塞克斯郡一位「Taycan」的車主興高采烈的開著新車到朋友家拜訪，卻因為狹小的彎道讓他需要調整轉彎方向，未料卻疑似大力的誤踩油門，讓新車連撞兩台之後，直接壓頂下方的小轎車。

根據英國《太陽報》報導，這台「Taycan」系列的電動車，可說是保時捷2020年最受關注的車款，更榮登最昂貴電動車第一名。這名車主當時開到一條寧靜的街道上，準備拜訪好友，卻面臨了災難式的停車，因為轉彎道太小，車主疑似想要兩次調整，準備踏下煞車踏板時卻誤踩。

整台車當場瞬間失控，先是撞上前方的黑色小休旅車，接著在衝出車道，向下墜落砸在下方小轎車的車頂，接著卡死。巨大的撞擊聲響讓附近的住戶立刻出來查看，才發現這輛名貴的電動車已經闖下大禍。

附近居民表示，「一出來看到是保時捷，我的心都涼了」、「先為這個車主哀悼，畢竟車子的價錢真的不便宜」、「只是來拜訪朋友，現在變成噴掉一台車的錢」。幸運的是，車主並沒有受到傷害，僅是受到驚嚇，這段影片事後被修車廠PO上網，引發熱烈討論。