印媒：解放軍在所有摩擦點部署　為再次衝突做準備

▲印軍在中印邊界全副武裝。（圖／路透）

文／香港01

中印邊境對峙仍在持續，雙方在邊境軍事部署不斷，近日中國被指正在加強在拉達克邊境地區的防禦，為可能發生的再次衝突做準備。

據《印度斯坦時報》11月19日消息，過去30天內，解放軍對哨所的增援，部隊的調動，以及對道路基礎設施的迅速加強，所有這些都清楚地表明，中國正為在實際控制線上做長期對峙的準備，儘管中印兩國在討論脱離接觸和對峙降級的問題，中國仍然對印度施加了壓力。

外界預計，中印關於脱離接觸和對峙降級的第九輪軍事對話將很快舉行。不過，據印度高級軍事指揮官稱，解放軍正在喀喇崑崙山口以東30公里處的薩瑪爾·隆帕（Samar Lungpa）建造了10多個防空洞。此外，還在鬥拉特別奧裏地（Daulet Beg Oldi DBO）以東70公里的齊茲吉爾加（Qizil Jilga）部署了部隊。

▲中印實際控制線（LAC）衛星照。（圖／路透）

印媒稱，齊茲吉爾加是解放軍的主要前哨基地。儘管解放軍希望在South Block的一部分儘快脱離接觸並對峙降級，但是諸如此類的情報表明的卻恰恰相反。這意味着印度軍隊很可能不得不在拉達克度過整個冬季。

此外，從神東到楚舒勒以南的斯潘古爾峽的道路上，印度已經注意到有60多輛重型運輸工具行駛過，中國在拉達克整個實際控制線都安裝了監視設備。

在實際控制線以東60公里處的Gobak也發現了中國的坦克運輸車，這表明解放軍並未放鬆警惕。

最終，中國在阿克賽欽的部隊進行了重新部署，地點在Rudog，Mapotheng，Sumxi的Rudog，以及Demchok東北的Chang La以西。

▲在過去幾波衝突當中，印度曾派兵前往拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

根據印度國家安全計劃人員的說法，中國軍隊正在進行戰略道路建設，以加快在實際控制線的部署，重點是在達普桑盆地（Depsang Bulge）地區和DBO部分。

據了解，解放軍正在修建喀喇崑崙山口以北到奇普查普谷的道路，以加快在DBO哨所的部署。在Chuti Chang La附近，達普桑盆地對面的道路建設也在進行中，距離實際控制線僅8公里。

自2013年初以來，Depsang Bulge一直是兩軍的摩擦點。儘管有新聞報道稱解放軍決定從現在的「第4指」位置返回到班公湖北岸的「第8指」，但實際上，中國正在從「第6指」到第8指」進行拓寬道路和鋪設瀝青的工作。其動機是在凍鹽水湖北岸爆發衝突的情況下，讓解放軍的部署速度更快。

印媒稱，隨着解放軍在實際控制線上的全面部署，中國已在所有摩擦點（包括德桑平原的Jeevan Nullah和Bulge地區的Dehra La）部署了集裝箱住房模塊。在6月15日爆發衝突的加勒萬河谷深部地區，三宗嶺西南至少部署有285個集裝箱單元。

▲印度軍人持槍立於中印邊界，雙方之間緊張局勢仍未改善。（圖／路透）

橫跨Chumar的獅泉河鎮已變成一個主要的軍用補給站。中國在該地保存有重型建築材料，以保持重型裝備的持續供應。

對於解放軍在中印邊境部署，中國官方不時跟進報道。央視此前報道稱，在10月初，由宿舍、食堂、集成盥洗室、乾式自潔廁所、庫房、微電網、供暖設備等7個模塊組成的新型拆裝式自供能保温方艙正式落戶解放軍高原邊防部隊。

另外，解放軍還裝備了可滿足高原環境保障需求的新型巡邏裝備，包括防寒頭套、保暖作訓服、輕便防寒保暖作訓大衣、吸濕快乾內衣褲、保暖絨衣褲、多功能保温水壺等。有分析認為，這段時間以來，解放軍的種種舉措也意味着已做好打持久戰的準備。

此外，中國人民大學國際關係學院副院長、美國問題專家金燦榮還於近日爆料稱，解放軍曾在中印邊境地區的班公湖南岸，動用微波武器擊退印軍，成功奪回被佔山頭。

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