激似《鬼滅》！長野縣「龍之裂石」爆紅　日人嗨爆朝聖

▲「龍之裂石」爆紅，高約2公尺、寬約3公尺。（圖／翻攝自推特／須坂市観光協会）

記者詹雅婷／綜合報導

日本人氣動漫作品《鬼滅之刃》走紅，連帶讓長野縣須坂市「坂田山共生之森」步道旁的巨岩成為熱門話題，因為上頭出現一道極深的裂縫，與動漫主角炭治郎成為鬼殺隊前修行使用的岩石極為雷同，吸引許多家長、孩子們來到現場拍照留念。

日本放送協會（NHK）報導，這塊巨岩名為「龍之裂石」（竜の割石），高約2公尺、寬約3公尺，且位置就在坂田山共生之森步道旁邊，過去以遠足、越野跑步聞名。如今隨著《鬼滅之刃》知名度飆增，與動漫之中修行巨石相似度極高的龍之裂石也爆紅。

許多家長帶著孩子們到現場，小孩也穿上成漫畫主角炭治郎的衣服，重現持刀切下岩石的一幕，拍照留念。小學3年級的男同學受訪時開心提到，「這塊石頭很大，劈下去的感覺很棒。」

負責管理步道的非營利組織理事長清水信孝直言，會用心經營步道讓更多民眾能夠前來觀光，但如今處於新冠肺炎疫情期間，希望遊客能保持社交距離等做法來防疫。

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