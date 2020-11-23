川普推特上鬧同黨內鬨　「反川英雄」州長反酸：別再打高爾夫了

▲川普是高爾夫球的忠實愛好者，旗下有19座高爾夫球場。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

愛打高爾夫球的川普22日又與同黨人士鬧內鬨，在推特上互相開罵，他酸馬里蘭州共和黨州長霍根（Larry Hogan）「你就跟劣質新冠試劑一樣爛」，反遭霍根回嗆「別打高爾夫球了，趕快承認失敗吧。」雙方在馬里蘭州新啟用的新冠試劑上交鋒，川普認為這批來自南韓的試劑存在問題，測試會顯示假陽性的結果。

霍根在21日的報告中提到，對這次的試劑合作案充滿信心，已在社區場所、療養院和密集居住環境中啟動檢測，使用超過37萬人次，但因為測試的保密性以及可能有的假陽性誤判等問題，而遭到外界質疑，療養院也緊急停止使用。

川普也在推特上質疑，「大會報告，『反川英雄』霍根已向南韓有缺陷的試劑支付費用。這個共和黨人永遠也做不出成績，霍根就跟他花大錢買的劣質試劑一樣爛。」

If you had done your job, America's governors wouldn't have been forced to fend for themselves to find tests in the middle of a pandemic, as we successfully did in Maryland.



Stop golfing and concede. https://t.co/tCXO8etxge — Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) November 22, 2020

霍根在推特上回嗆，「如果你做好你的職責，一個美國州長就不會在疫情大流行期間，還要被逼到要親自去找試劑的地步，就如同馬里蘭州的情形一樣。別再打高爾夫球了，承認失敗吧。」

霍根被評為美國最受歡迎的州長之一，作為共和黨內反川派的大將，在大選甚至將票投給了早已過世的雷根總統，也要求川普敗選後立即放棄訴訟，好好準備過渡政府權力，「川普拒絕接受事實的舉動，已經深深傷害了共和黨。」