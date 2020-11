川普推特上鬧同黨內鬨　「反川英雄」州長反酸：別再打高爾夫了

▲川普是高爾夫球的忠實愛好者,旗下有19座高爾夫球場。(圖/路透)

實習記者湯子暘/綜合報導

愛打高爾夫球的川普22日又與同黨人士鬧內鬨,在推特上互相開罵,他酸馬里蘭州共和黨州長霍根(Larry Hogan)「你就跟劣質新冠試劑一樣爛」,反遭霍根回嗆「別打高爾夫球了,趕快承認失敗吧。」雙方在馬里蘭州新啟用的新冠試劑上交鋒,川普認為這批來自南韓的試劑存在問題,測試會顯示假陽性的結果。

霍根在21日的報告中提到,對這次的試劑合作案充滿信心,已在社區場所、療養院和密集居住環境中啟動檢測,使用超過37萬人次,但因為測試的保密性以及可能有的假陽性誤判等問題,而遭到外界質疑,療養院也緊急停止使用。

川普也在推特上質疑,「大會報告,『反川英雄』霍根已向南韓有缺陷的試劑支付費用。這個共和黨人永遠也做不出成績,霍根就跟他花大錢買的劣質試劑一樣爛。」

If you had done your job, America's governors wouldn't have been forced to fend for themselves to find tests in the middle of a pandemic, as we successfully did in Maryland.



Stop golfing and concede. https://t.co/tCXO8etxge