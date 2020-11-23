汪汪走失6年！慘被當繁殖犬「2月前剛生產」　與主人重逢瞬間催淚

▲英國一隻可卡獵犬邦妮（Bonnie）在失蹤6年後終於與飼主重逢。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國一對夫婦飼養一隻名叫邦妮（Bonnie）的可卡獵犬（cocker spaniel）在6年前被人偷走後，兩人直到2年前還是會頻繁地查看走失狗狗的相關網站。沒想到就在邦妮10歲生日前一天的19日，夫婦接到了動物收容所的電話通知說，邦妮在距離他們200英里（320公里）的地方被找到了。

根據《每日郵報》報導，一段感人的影片記錄了，50歲的霍爾（Simon Hall）與48歲妻子卡羅琳（Caroline）與分開長達6年的愛犬邦妮重逢瞬間，原本已經快要放棄希望的夫婦倆，在重新與邦妮見面後不斷呼喊著牠的名字，直到2年前都還會頻繁地瀏覽失蹤狗狗網站的卡羅琳，更是難掩心中的激動。

報導指出，住在英國杜倫（Durham）的霍爾夫婦飼養了一隻名叫「邦妮」的可卡獵犬，2014年5月邦妮在家附近被偷走後，他們不斷地尋找仍未有所獲。然而，事隔6年，夫婦倆19日卻接到動物收容所來電，通知他們邦妮在距離家裡320公里的地方被找到了，而這天正好是牠滿10歲生日的前一天。卡羅琳表示，自己抱持著邦妮狀態不會太好的心理準備而來，但獸醫們把牠照顧得很好。

卡羅琳接著說，他們現在要把邦妮帶回家，向牠介紹家裡另一位狗狗成員「潔西」（Jessie），然後讓牠在爐火前安穩的睡過一夜，「我想牠在生日那天也會很安靜。」動物收容所的管理員特瑞格（Caroline Trigg）表示，她很高興邦妮能與家人重逢，「通常狗狗如果是早上走失，就會在下午回家，最多也就隔了幾天，我從沒見過一隻走失這麼久的狗。」

報導解釋，邦妮21日在獸醫中心接受了子宮切除手術，獸醫認為牠被人偷去利用於犬隻的繁殖，且最近2個月內才生剛經歷過一次生產。霍爾先生表示，「天知道牠經歷了什麼！但想都別想，至少我們會讓牠再多活幾年，並且給牠愛與關心。」特瑞格也補充，失蹤的6年半以來從來沒人帶邦妮去看過獸醫，否則牠的寵物晶片就會被讀取，但幸好有植入晶片，才讓他們可以團聚。