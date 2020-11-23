中國煉油產能明年「趕超美國」　2025年日產2000萬桶

▲殼牌公司因應疫情影響，將新加坡煉油廠的產能也直接砍半。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

全球石油產業受新冠肺炎影響深遠，中國已經趁世界還飽受疫情所苦的時候，從煉油產業中迅速崛起。根據國際能源署的數據顯示，中國有望在明年超過美國，成為世界第一大煉油國，配合同樣是世界第一的能源需求量，將成為能夠主導石油產業的有力國家。

自從19世紀石油時代開啟以來，美國一直作為世界各國在煉油產業的領頭羊。但隨著中國與亞洲整體經濟起飛，伴隨著龐大的內需市場，歐美各國煉油廠前景逐漸黯淡。IHS Markit的史密斯（Rob Smith）表示，「人們原本所預期的長期、緩慢的市場調整，如今變為一種突然的衝擊。」

美國煉油產業目前仍以微弱差距領先，但受到疫情嚴重波及，近幾個月產能大幅下降，並且找不到買家。荷蘭的殼牌公司（Royal Dutch Shell Plc）關閉了在路易斯安納州的Convent煉油廠，儘管仍然規模夠大且還不算老舊，但削減產能已經成為殼牌的未來目標之一。

▲石油油輪停留在中國青島的港口。（圖／路透）

然而在太平洋彼岸的情勢卻截然不同，榮盛石化才在浙江工業園區啟用全新的石化廠，這裡每日產量總計為120萬桶，相當於英國全部煉油廠加在一起的產能，儘管中國本身石油儲備並不多，只有約203億桶。

當時間回到Covent煉油廠開業的1967年，當時美國煉油產能還遠超中國的35倍。根據中國石油天然氣公司的研究所預計，中國原油加工能力到2025年將會以驚人的幅度增長，中國原油加工能力將從今年年底的1750萬桶提升到2000萬桶。

與此同時，國際能源署的CEO田中伸男（Nobuo Tanaka）在會議上證實，儘管不是能源署的成員之一，中國已經超越美國，成為世界上最大的能源消費國，「石油需求的一半可能都來自中國，沒人知道它什麼時候會放慢腳步。」