比美國還快！英國最快12月1日開始接種新冠疫苗　年底500萬人施打

▲英國有機會在本周批准輝瑞藥廠的新冠疫苗。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

全球新冠肺炎疫情未歇，但疫苗已傳出不少好消息。目前確診數超過151萬的英國有機會在本周批准輝瑞藥廠的新冠疫苗，最快在12月1日就能開始進行接種，預計明年4月所有英國成年人都能夠施打完畢。

根據《紐約郵報》與《每日郵報》報導，英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）已正式要求對美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BioNTech共同研發的新冠疫苗進行評估，預計在當地時間23日或24日就能收到所有安全和有效性的數據。

據了解，國家醫療保健服務（NHS）在最快的情況下，能夠在12月1日開始進行疫苗注射，預計明年4月所有英國成年人都能夠施打完畢。副首席醫學官喬納森（Jonathan Van Tam）表示，NHS希望能加快腳步，儘管老年人和醫護人員優先施打，但和一般民眾的施打時間只會差幾星期。

輝瑞藥廠指出，英國已經向其訂購4000萬劑疫苗，若是得到批准就能在年底出貨1000萬劑，讓至少500萬人能夠施打。至於牛津大學和阿斯利康（AstraZeneca）合作開發的新冠疫苗，目前正在進行最終臨床試驗，英國也向其訂購了1億劑。

至於確診數已破千萬的美國是在20日批准輝瑞疫苗的緊急使用授權，食品藥品管理局（FDA）將於12月10日召開疫苗諮詢委員，若順利進行，疫苗便可在隔日正式上路，並有信心達到95％的成功率。

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