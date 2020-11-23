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武則天吃蟑螂！澳節目諷中國飲食「醜化華人」　網爆氣要ABC道歉

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▲▼《糟糕歷史》武則天諷中國飲食。（圖／翻攝自Horrible Histories TV官網）

▲在《糟糕歷史》的節目中，武則天大吃蟑螂、野味等食材的內容被認為有諷刺中國飲食、醜化華人的嫌疑。（圖／翻攝自Horrible Histories TV官網）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲廣播公司（ABC）旗下兒童頻道20日播放一檔電視節目《糟糕歷史》，引發當地華人不滿。節目中，一名白人演員號稱自己是中國武則天，並以誇張、戲謔的方式，在鏡頭前大吃蟑螂、竹鼠等野味。許多澳洲華人認為，節目除了諷刺中國飲食習慣外，還蓄意醜化中國人，要求ABC下架該節目並發出道歉聲明。

綜合外媒報導，節目中的畫面明確指出，節目中的內容發生在中國，兩位主持人首先介紹一名白人女演員出場，並稱她為中國歷史上的唯一女皇帝武則天，還連續在她面前拿出蟑螂、竹鼠、海蜇、黃蜂、駝峰、熊掌等罕見食材。

打扮成武則天的女演員表現出享受的樣子在鏡頭前大快朵頤，兩位主持人則不斷翻白眼，裝成想要嘔吐的樣子，還表示，「這麼噁心的東西也能吃得下」。女演員回應道，「這些食物都是唐朝再尋常不過的食物。」

該節目播出後引發許多澳洲華人的不滿，在聊天群組和社交媒體上撻伐ABC，認為節目除了諷刺中國飲食習慣外，還蓄意醜化中國人，「讓人噁心」也「非常非常racist（種族主義）」。目前，當地華人已和ABC交涉，要求下架節目，並發表正式的道歉聲明。

據悉，這檔名為《糟糕歷史》（Horrible Histories）的電視節目是英國廣播公司（BBC）５年前所製作，並在旗下的兒童頻道CBBC首播。節目旨在用喜劇的方式向兒童介紹古代歷史，其中「武則天吃蟑螂」的內容被收錄在2015年播出的第六季第二期。

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