NASA參與哥白尼計畫　發射衛星哨兵6號觀測海洋變化

▲美國發射哨兵6號，可望再提升科學數據的精確度。（圖／取自NASA）

實習記者陳培鈞／綜合報導

NASA首次參與歐盟的「哥白尼計畫」（Copernicus Programme），並在21日發射衛星「哨兵6號」（Sentinel-6 Michael Freilich），用來觀察氣候及觀測海平面變化。為紀念已故的NASA主任弗雷利赫（Michael Freilich），配備先進微波輻射儀、無線電掩星和激光後向反射器陣列的哨兵6號，特地用他的名字命名。

根據外媒報導，搭載哨兵6號的「獵鷹9號」（Falcon 9）成功於上週六升空。該衛星從加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）發射，預計執行海平面測量工作；該任務從1992年開始，提供近30年的海平面高度數據，還追蹤了海洋對氣候暖化的影響。哨兵6號由歐洲太空署、NASA、美國海洋及大氣總署（NOAA）及歐盟聯合研發，還獲得歐洲委員會的資助，及法國國家太空研究中心（CNES）的技術支援。

除了測量全球的海平面外，哨兵6號還會進行大氣測量，透過補充氣候模型、提供洋流的資料，幫助氣象學家做出更精準的天氣預報，以利船舶的航行。NASA地球科學部主任聖日耳曼 （Karen St. Germain）表示，地球正在變化，衛星能加深我們的理解，再透過國際合作向世界提供訊息至關重要。

弗雷利赫在今年8月5日去世，是推動從太空觀測海洋的主要人物，NASA特地用他的名字替哨兵6號命名。ESA（歐洲航天局）地球觀測計劃主任阿施巴赫（Josef Aschbacher）提到，弗雷利赫在地球科學上努力不懈，他倡導氣候變化及海平面上升問題無國界，國際要共同合作應對挑戰，此次的歐美合作是一項典範。

哥白尼計劃（Copernicus Programme）又稱，全球環境與安全監測計劃（Global Monitoring for Environment and Security）(GMES)。由歐洲理事會和歐洲太空總署聯合倡議，於2003年正式啟動。該計畫希望透過現衛星及現場觀測數據，進行協調管理和集成，實現環境與安全的動態監測，藉此幫助決策者制定環境法案，或對自然災害和人道主義危機做出反應。