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美媒曝：布林肯將成新任國務卿　曾支持與台發展更親密關係

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▲▼資深外交官布林肯（Antony Blinken）可能成為拜登新任國務卿。（圖／路透）

▲資深外交官布林肯（Antony Blinken）可能成為拜登新任國務卿。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國民主黨總統當選人拜登（Joe Biden）幕僚透露，預計在當地時間24日會宣布首批白宮團隊名單。而彭博社則透露，新任國務卿將由拜登長久以來的助手、資深外交官布林肯（Antony Blinken）擔任。

彭博社記者艾普斯坦（Jennifer Epstein）取得獨家消息指出，拜登打算任命其助手布林肯為國務卿，並計畫在川普宣布敗選前就組好內閣。消息也指出，曾經是希拉蕊（Hillary Clinton）助手的蘇利文（Jake Sullivan）則可能成為新任國安顧問。

據了解，現年58歲的布林肯在前總統歐巴馬執政期間，就曾擔任拜登的國安顧問，之後又被升任為歐巴馬的副國務卿。

根據中央社報導，布林肯於9月談及拜登若勝選可能的對中政策時表示，他完全同意中國帶來日益嚴峻挑戰，北京無疑是華府在經濟、科技、軍事及外交上所面臨最大挑戰；但他強調，美中關係雖有對抗與競爭之處，也有可合作的地方。

此外，總統蔡英文8月宣布鬆綁美國牛肉與豬肉進口限制後，布林肯也曾在推特發文，「與台灣更緊密的經濟關係也支持著我們共享的民主價值，以及我們對區域和平穩定的共同承諾。」

根據路透社報導，被選為未來拜登政府白宮幕僚長的克萊恩（Ron Klain）告訴美媒ABC，拜登將於24日公布首波白宮團隊名單。他也呼籲從3日大選日開始便不斷各處興訟，試圖讓拜登當選與就職不利的川普政府，盡快進行政權交接。

►蕭美琴致電布林肯祝賀拜登勝選　盼台美持續互信
►拜登將公布內閣名單　CNN：台裔楊安澤有望出任商務部長
►拜登24日公布首波政府團隊名單　國務卿人選最快本周敲定

 

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