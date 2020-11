「冰桶挑戰」全球盛行！共同發起人7年後死於漸凍症　享年37歲

▲冰桶挑戰各國網友響應。(圖/達志影像/美聯社)

張靖榕/綜合外電報導

幾年前「冰桶挑戰」(Ice Bucket Challenge)在臉書等各大平台出現,挑戰的人們藉冰桶灌頂的方式,試圖了解漸凍人的身體處境,刺激具有意義的挑戰瞬間廣為流傳。本月23日,挑戰共同發起人昆恩(Patrick Quinn)逝世,享年37歲,此前他已受漸凍症所苦7年。

綜合外電報導,昆恩於2013年3月8日在臉書發文,表示他被確診為俗稱漸凍症的肌萎縮性脊髓側索硬化症(運動神經元疾病,ALS)。昆恩與人共同發起冰桶挑戰,隨後挑戰便在2014年夏天開始於社群平台廣為流傳,世界各地的人紛紛上傳影片並點名其他人效仿,藉此讓世人注意漸凍症這項疾病與患者的困境。

冰桶挑戰可被評為極其成功的社群宣傳,也因此募集到1.65億英鎊(約新台幣62.5億元),作為漸凍症的醫學研究資金。

時隔近8年,昆恩終因漸凍症惡化而病逝,結束其37年的人生旅程。支持者在臉書表達哀悼,「非常悲傷地,今天早上我們必須分享昆恩的死訊」,「我們會為他不屈不撓對抗漸凍症,所帶來的啟發與勇氣,而永遠記得他的。」

It is with great sadness that we join to mourn the passing of Patrick Quinn ’06, co-founder of the ALS Ice Bucket Challenge & a proud Gael. We join in prayer to reflect on Pat’s incredible life & legacy, as we offer peace to his family & all who loved him https://t.co/qIO7kyXAdI pic.twitter.com/KNZV1N9uQ5