「冰桶挑戰」全球盛行！共同發起人7年後死於漸凍症　享年37歲

▲冰桶挑戰各國網友響應。（圖／達志影像／美聯社）

張靖榕／綜合外電報導

幾年前「冰桶挑戰」（Ice Bucket Challenge）在臉書等各大平台出現，挑戰的人們藉冰桶灌頂的方式，試圖了解漸凍人的身體處境，刺激具有意義的挑戰瞬間廣為流傳。本月23日，挑戰共同發起人昆恩（Patrick Quinn）逝世，享年37歲，此前他已受漸凍症所苦7年。

綜合外電報導，昆恩於2013年3月8日在臉書發文，表示他被確診為俗稱漸凍症的肌萎縮性脊髓側索硬化症（運動神經元疾病，ALS）。昆恩與人共同發起冰桶挑戰，隨後挑戰便在2014年夏天開始於社群平台廣為流傳，世界各地的人紛紛上傳影片並點名其他人效仿，藉此讓世人注意漸凍症這項疾病與患者的困境。

BREAKING Ice Bucket Challenge creator Patrick Quinn dies aged 37 as tributes paid https://t.co/xVSFFVM7ky — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) November 22, 2020

冰桶挑戰可被評為極其成功的社群宣傳，也因此募集到1.65億英鎊（約新台幣62.5億元），作為漸凍症的醫學研究資金。

時隔近8年，昆恩終因漸凍症惡化而病逝，結束其37年的人生旅程。支持者在臉書表達哀悼，「非常悲傷地，今天早上我們必須分享昆恩的死訊」，「我們會為他不屈不撓對抗漸凍症，所帶來的啟發與勇氣，而永遠記得他的。」