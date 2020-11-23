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華府戰略專家PO台灣選舉！大讚過程「透明公開」：他們人人能監票

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▲▼內華達州民眾提前投票。（圖／達志影像／美聯社）

▲內華達州民眾提前投票。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國退役空軍准將、白宮國安會主管戰略規劃的資深主任斯伯丁（Robert Spalding）分享他今年初來台灣觀摩台灣選舉時，親眼見證台灣的計票方式透明公開，且開放公民監票，能在有爭議的情況下，隨時要求檢驗。

▲▼ 華府戰略專家PO台灣選舉 。（圖／翻攝自推特）

▲斯伯丁在推特PO分享台灣選舉 。（圖／翻攝自推特）

斯伯丁現任哈德遜研究所資深研究員，他22日晚間在推特分享台灣大選開票的影片，同時分享他今年觀摩台灣選舉時的心得，親眼見證計票方式透明公開，且開放公民監票，能在有爭議的情況下，隨時要求檢驗。

斯伯丁所PO的影片中，3名開票人員分別一一開票、唱票，並且展示給群眾，人民也可以在旁監票，有任何問題都可以當場提出，此外每位選民都必須攜帶身分證件。

▲▼第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練,投票,選舉,民主,投票所,選票,選務,地方自治,間接民權,公投,票匭,政治。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣的計票方式透明公開。（圖／記者李毓康攝）

不少外國網友看後大讚「清楚了然（Crystal clear!）」、「義大利也是這樣計票，歐洲各國應該也是一樣」。反觀美國，今年大選開票過程頻傳爭議，川普陣營對搖擺州喬治亞州的結果不服，喬治亞州也在當地20日宣布重新計票結果由拜登勝選，不過川普21日又在推特發文指出，有關喬治亞州的作弊內幕即將曝光，要大家拭目以待。

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