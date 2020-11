華府戰略專家PO台灣選舉！大讚過程「透明公開」：他們人人能監票

▲內華達州民眾提前投票。(圖/達志影像/美聯社)

記者蔡儀潔/綜合報導

美國退役空軍准將、白宮國安會主管戰略規劃的資深主任斯伯丁(Robert Spalding)分享他今年初來台灣觀摩台灣選舉時,親眼見證台灣的計票方式透明公開,且開放公民監票,能在有爭議的情況下,隨時要求檢驗。

▲斯伯丁在推特PO分享台灣選舉 。(圖/翻攝自推特)

斯伯丁現任哈德遜研究所資深研究員,他22日晚間在推特分享台灣大選開票的影片,同時分享他今年觀摩台灣選舉時的心得,親眼見證計票方式透明公開,且開放公民監票,能在有爭議的情況下,隨時要求檢驗。

斯伯丁所PO的影片中,3名開票人員分別一一開票、唱票,並且展示給群眾,人民也可以在旁監票,有任何問題都可以當場提出,此外每位選民都必須攜帶身分證件。

▲台灣的計票方式透明公開。(圖/記者李毓康攝)

不少外國網友看後大讚「清楚了然(Crystal clear!)」、「義大利也是這樣計票,歐洲各國應該也是一樣」。反觀美國,今年大選開票過程頻傳爭議,川普陣營對搖擺州喬治亞州的結果不服,喬治亞州也在當地20日宣布重新計票結果由拜登勝選,不過川普21日又在推特發文指出,有關喬治亞州的作弊內幕即將曝光,要大家拭目以待。

This is how Taiwan counts their ballots. Any Taiwanese can dispute any vote at any time. Anyone can watch the ballot counting process. Oh, and you need an ID to vote. I personally witnessed the vote in January. https://t.co/DctnHc7E9H