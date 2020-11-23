拜登24日公布首波政府團隊名單　國務卿人選最快本周敲定

▲拜登與下任白宮幕僚長克萊恩。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國民主黨總統當選人拜登幕僚透露，拜登將於美東時間周二（24日）宣布首波白宮團隊名單。目前美國總務署（GSA）仍因現任總統川普的阻礙，對拜登當選人身分不予承認；而儘管屢遭法官駁回，重新計票結果仍相同，川普此時還在尋求推翻拜登的勝選結果。

根據路透社報導，被選為未來拜登政府白宮幕僚長的克萊恩（Ron Klain）告訴美媒「ABC」，拜登將於24日公布首波政府團隊名單。他也呼籲從3日大選日開始便不斷各處興訟，試圖讓拜登當選與就職不利的川普政府，盡快進行政權交接。

克萊恩尤其針對美國總務署，因總務署負責為接任團隊與現任政府各機關提供聯絡管道，也負責核發990萬美元的聯邦資金。他向總務署署長莫菲（Emily Murphy）喊話，「我希望總務署的行政長官能做好她的工作」。

此外，拜登最快也可能將於本周公布他的國務卿人選，候選人名單中有前國家安全顧問萊斯（Susan Rice）以及資深外交官布林肯（Antony Blinken）。

拜登19日透露已選定財政部長，此前在候選名單內的有聯準會（Fed）前主席耶倫（Janet Yellen）、現任聯準會理事布雷納德（Lael Brainard）、聯準會前理事拉斯金（Sarah Bloom Raskin），以及亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁波士提克（Raphael Bostic）。