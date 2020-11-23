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美7架軍機現蹤！神秘「灣流專機」抵台前　南海動態引注意

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▲▼「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）指出，「C-37A」專機抵台時，南海及巴士海峽出現7架次美軍軍機。（圖／翻攝自推特「@SCS_PI」）

▲7架次美軍軍機在南海及巴士海峽間朝不同方向飛行。（圖／翻攝自推特「@SCS_PI」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一架灣流5型改造版「C-37A」專機22日降落台北松山機場，據指機上官員為美國海軍印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）。此次來訪神秘且突然，長期追蹤美軍動態的中國半官方機構在推特發布貼文，指當天南海至巴士海峽一帶，有7架美軍軍機現蹤。

北京大學具有中國半官方性質的「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）推文，「C-37A」抵台前，南海及巴士海峽出現美軍RC-135W偵察機1架、P-8海神式海上巡邏機2架、MQ-4C海神偵察機1架、CL-604挑戰者偵察機1架，以及空中加油機2架，共7架次。

此次抵達台北松山機場的「C-37A」專機，與美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）訪台時專機型號相同。《ETtoday新聞雲》與外媒路透皆報導，此行官員為美國海軍印太情報總指揮官史達曼，但路透指出五角大廈拒絕對此評論。

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