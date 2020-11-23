美近1220萬例確診！「最快接種疫苗」時間曝光　美官員：95％有效

▲美國疫情嚴重，但受影響過久的人們仍願意上街透透氣。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間23日上午4點30分，全球累計5848萬3683例確診、138萬5499死。美國確診數字逼近1220萬，印度則是突破900萬，巴西也成為染疫超過600萬人口的大國。疫情肆虐近11個月，美國疫苗研製計劃主管施勞威（Moncef Slaoui），全美第一批接種可能在12月11日進行。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計1218萬9797例、25萬6533死。美國疫苗開發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）最高主管施勞威表示，輝瑞藥廠（Pfizer）本月20日已取得美國食品藥品管理局（FDA）的緊急使用授權。他說FDA疫苗諮詢委員會將於12月10日召開，若順利進行，疫苗便可在隔日正式上路，並有信心達到95％的成功率，「幾乎完全保證有效」。

印度方面，累計909萬5806例、13萬3227死；第三大染疫國的巴西則是累計605萬2786例、16萬8989死；法國累計219萬1180例、4萬8807死；俄羅斯累計207萬1858例、3萬5838死。

西歐與南歐確診數字紛紛超越巴西以外的拉丁美洲各國，全球第六大染疫國西班牙累計155萬6730例確診、4萬2619死；第七大英國，累計151萬5802例、5萬5120死；義大利累計140例8868例、4萬9823死。

拉丁美洲方面，順位第9的阿根廷累計136萬6182例、3萬6902死；哥倫比亞累計124萬493例、3萬5104死；墨西哥累計102萬5969例、10萬823死。