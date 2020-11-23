牆縫中偷看到老婆幫鄰居老王「服務」　他爆氣拿開山刀破門怒砍

▲MS故意騙妻子要出門，終於「捉姦在床」。（示意圖／達志影像）

實習記者湯子暘／綜合報導

印尼楠榜省邦勞島一名男子18日將妻子與鄰居「捉姦在床」，氣憤之下持刀攻擊妻子的脖子，還追到了鄰居家中找情敵，隨後被邦勞島當地警方逮捕，而妻子也被送往Pringsewu醫院治療，所幸並無生命危險。邦勞島警察局長薩莫拉（Iptu Ramon Zamora）表示，當時嫌犯因為妻子婚外情的是，被捕時情緒很激動。

名字縮寫為為MS的嫌犯早就懷疑，自己30歲的妻子與鄰居有染，假裝先跟妻子說要去上班，但其實躲在離家約10公尺的地方，果真看見鄰居大搖大擺地走進家裡正門，於是趁機跟上，透過牆上的裂縫觀察屋裡的情況，卻見證妻子親密地手握鄰居「敏感部位」的一幕。

他氣憤之下手持開山刀，直接衝進屋內與兩人對峙，此時鄰居驚惶之下奪後門而出，妻子倒是很冷靜沒有說話，只是整理了一下自己的衣服，在朝妻子詢問外遇的鄰居跑去哪裡，卻沒有得到任何回答後，終於徹底失去理智，一拳揍向妻子的脖子，還拿開山刀砍向妻子，隨後衝到隔壁，質問鄰居的老婆與家人。薩莫拉表指出，受害人家屬已向警局通報，而割傷妻子與兩件內衣的開山刀也已經找到。

依警方調查，通姦的兩人平時會使用「暗號」來溝通，確保事跡不會敗露。MS的妻子會先閃爍廚房的燈光，如果鄰居在門外看見，便會以咳嗽聲通知她開門。

雙方事後互相提告，MS提告妻子通姦罪，而妻子的娘家則以家庭暴力法與傷害罪起訴他。根據印尼政府2004年修改的《家庭暴力法》，MS最高可被判處十年有期徒刑。